Hablan Los del Sur: 'no coadministramos a Nacional, tenemos contrato'

El duelo Atlético Nacional vs América de Cali tuvo que suspenderse este sábado por violentos enfrentamientos entre miembros de la barra Los del Sur y la Policía, dentro del estadio Atanasio Girardot.

El hecho fue lamentable y lo repudiaron todos los actores del fútbol, que no entienden por qué un grupo de hinchas hace este daño al club que dice defender, pues la Alcaldía de Medellín ha anunciado que no prestará más el escenario, justo en la semana de Copa Libertadores, a causa de estos bochornosos hechos.



Felipe Muñoz, líder de la barra, habló en 6Am Hoy por Hoy de Caracol Radio de lo que ocurrió en el estadio: “No voy a perder la oportunidad para rechazar y condenar siempre la violencia, sobre todo en el marco de una fiesta tan bonita como el fútbol, obviamente estamos tristes porque estoy haya sucedido, son sucesos muy distantes a la naturaleza histórica de la barra Los del Sur y no le favorecen a nadie. Estoy tiene una respuesta muy profunda, no es fácil reducirlo de manera simplista como lo ha hecho el presidente de Nacional y unos medios a que se quitaron unas boletas y unos beneficios, es una manera un poco mediocre de mirar el asunto. Hay una situación de fondo y es el relacionamiento actual de la dirigencia del equipo con su ciudadanía y su hinchada, un montón de cosas que terminaron por explotar”, comentó

Muñoz dijo que “Esa coadministración no existe”, en alusión a las palabras de Mauricio Navarro, presidente del club y afirmó que su filosofía no es la violencia: “Seguramente son hinchas de Nacional y seguramente algunos son miembros de la barra, pero no son actos predeterminados ni que se puedan catalogar como actitudes genéricas y constantes, con las cuales nos reconozcan, no es así, la verdad”.



Su queja es clara: “conversamos con Nacional con nuestras ideas... Nosotros no coadministramos, nosotros sí conversamos, como he conversado con los presidentes de Nacional desde Sergio Naranjo hasta hoy, como he conversado con los Alcaldes de la ciudad desde Luis Pérez hasta hoy. Hace poco el presidente de Nacional salió a decir que nosotros ponemos y quitamos jugadores o que pedimos plata para que ellos lleguen y uno de los ídolos más importantes en la historia de Nacional, que es Macnelly Torres, salió a desmentirlo...



No administramos, nosotros no recibimos beneficios, nosotros hecho trabajo contractual con Nacional hace mucho tiempo a través de nuestras empresas logísticas y de nuestras escuelas de fútbol, y de nuestras empresas de merchandising. Lo hacemos nosotros y todos los equipos del mundo con sus barras. Es una negociación entre un privado, cuando las autoridades logren demostrar que es un tema que raya en actividades ilícitas estaremos hablando de otras cosas”.

​Muñoz concluyó que “Nacional, de alguna manera, de manera arrogante, considera que ellos son los únicos encargados del fútbol en Medellín, se les olvida que hay autoridades y otros actores como nosotros, en este caso. No creo que tenga nada que ver la protesta legítima y pacífica con coadministrar, y que la opinión de los clientes tenga algo con coadministrar”.