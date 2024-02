El dinero que pierde Colombia al no ser sede de los Panamericanos 2027

Los Juegos Panamericanos 2027 ya no se realizarán en Barranquilla tras la decisión de Panam Sports ante los incumplimientos por parte del país en materia de pagos. Este hecho ha generado polémica en cientos de sectores que han lamentado la perdida de la sede.



La gestión que inició con el entonces alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo, así como del presidente del Comité Olímpico Ciro Solano y el Ministerio del Deporte, ahora deja un sin fin de cuestionamientos y sobre todo, de perdidas económicas para la ciudad el país.

De acuerdo a la página oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos realizados en Santiago de Chile en el 2023, un estudio liderado por la firma Ipson reveló que debido a la realización de estas justas, al país ingresaron cerca de 900 millones de dólares.



Así mismo, la reconocida firma resaltó que el PIB del 2023 tuvo un impacto del 0.3%. Además, un informe de Deloitte confirmó que 1.327.894 personas compraron entradas para los escenarios deportivos y más de 400.000 estuvieron presentes en los deportes de acceso gratuito.



Todo lo anterior, demuestra que Barranquilla y Colombia dejaron de percibir una gran cantidad de dinero, además la alcaldía de Jaime Pumarejo ya había realizado un pago de 2 millones de dólares , los cuales no podrán ser reembolsados.



La Secretaria de Desarrollo Económico de la capital del Atlántico había confirmado que para el 2027 se iban habilitar cerca de 15.000 camas en más de 200 hoteles, los cuales pronosticaban una ocupación cercana al 90% y más del 95% en los principales hoteles de Barranquilla.



Según Valora Analitik y Kathy López, jefe de la Oficina de Turismo, un gasto promedio de una persona que asiste a los partidos de la Selección Colombia se encuentra en $1.400.000. Por lo que en los Panamericanos el gasto promedio de un turista durante los 15 días que duran los juegos sería de $21.000.000.



Además, los empleos que genera un evento de tal magnitud como seguridad, transporte, patrocinios, logística, gastronomía, entre otros, dejan una gran perdida en materia económica, no solo para Barranquilla, si no para el país.