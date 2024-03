13 localidades de Bogotá no tendrán luz para este martes 19 de marzo

La empresa Enel Colombia tiene como principal función brindar el servicio de energía eléctrica a los habitantes de Bogotá, por ende, también debe garantizar que los elementos necesarios para el funcionamiento de este servicio se encuentren en óptimas condiciones para evitar graves afectaciones.



Para esto, la entidad realiza frecuentemente trabajos de mantenimiento y reparación en los diferentes sectores de la capital colombiana, con el objetivo de evitar mayores daños en los elementos requeridos para el servicio de luz como postes, transformadores, cableado, entre otros.

Estos trabajos obligan a la entidad a realizar suspensiones temporales del servicio eléctrico para garantizar la seguridad de los funcionarios encargados del mantenimiento y de los usuarios que se encuentran en los sectores donde se planea realizar dicho trabajo.



Para la jornada de este 19 de marzo, la empresa informó que realizará obras de mantenimiento o reparación en trece localidades de Bogotá, afectando a diferentes sectores en un horario que se puede extender hasta por ocho horas.



Se recomienda a los ciudadanos que presenten cortes de luz, tener en cuenta los horarios y sectores establecidos, con el fin de evitar mayores afectaciones en sus actividades diarias.



A continuación, estos son los barrios y horarios en los que no habrá servicio de luz para este martes 19 de marzo de 2024:



Localidad Usme

Desde las 7:15 a.m. hasta las 4:45 p.m. De la CL 109 SUR a CL 111 SUR entre Cr.4 ESTE a Cr.6 ESTE - Barrio El Uval Rural.



Localidad Kennedy

Desde las 7:45 a.m. hasta las 4:15 p.m. De la CL 18 SUR a CL 20 SUR entre Cr.68 a Cr.70 - Barrio Provivienda Oriental.



Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CL 33 SUR a CL.39 SUR entre Cr.92 a Cr.94 - Barrio Galán.



Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr.77 a Cr.79 entre Cl.12 a CI. 14 - Barrio Visión de Oriente.



Localidad Ciudad Bolívar

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CI.65 SUR a CI.67 SUR entre Cr.72 a Cr.74 - Barrio El Peñón del Cortijo.



Localidad Rafael Uribe Uribe

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CL.44 SUR a CL 47 SUR entre Cr. 16 a Cr.18 - Barrio Marco Fidel Suárez



Desde las 9:45 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CI.48 SUR a CI.53 SUR entre Cr.4 a Cr.9 - Barrio San Agustín.



Localidad Puente Aranda

Desde las 8:45 a.m. hasta las 6:00 p.m. De la CI.8 SUR a Cl.10 SUR entre Cr 37 a Cr.39 - Barrio Remanso



Localidad Tunjuelito

Desde las 9:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.18 a Cr.20 entre CL.58 SUR a CL.60 SUR - Barrio San Benito



Localidad Sumapaz

Desde las 10:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. VEREDA ÁNIMAS - Barrio Las Sopas



Localidad Santa Fe

Desde las 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. De la Cl.16 a CI.18 entre Cr. 4 a Cr.6 - Barrio Veracruz



Localidad Fontibón

Desde las 7:00 a.m. hasta las 1:30 p.m. De la Cr.67 a Cr.69 entre CL 12 a CL 14 - Barrio Montevideo.



Localidad La Candelaria

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cl.11 a Cl 13 entre Cr.4 a Cr.6 - Barrio La Catedral.



Localidad Suba

Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr.117 a Cr.122 entre Cl.128 a Cl.130 Barrio Nueva Tibabuyes



Desde las 7:15 a.m. hasta las 5:15 p.m. De la CL 144 a CL 147 entre Cr. 57 a Cr.59 - Barrio Santa Helena.



Desde las 8:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. De la CL 126 a CL 128 entre Cr.89 a Cr.91 - Barrio Club de Los Lagartos.



Localidad Usaquén

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr.4 a Cr.8 entre CI.118 a Cl.120 - Barrio Usaquén.



Localidad Engativá

Desde las 12:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. De la Cr.71 a Cr.73 entre CI.79 a Cl.81 - Barrio Santa Rosa.