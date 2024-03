Pico y placa en Bogotá: así funciona la medida este martes 19 de marzo

Una de las medidas que han sido adoptadas por las diferentes administraciones de Bogotá desde hace varios años, es el pico y placa. Esta norma establece una restricción obligatoria para vehículos particulares, taxistas y transporte de carga con el fin de mejorar la movilidad de la capital colombiana.



Además de intentar reducir los niveles de congestión vial que se presentan en las principales calles y avenidas de la ciudad, la medida de pico y placa busca disminuir la contaminación presente en el aire de Bogotá. De igual manera, esta norma ha logrado demostrar en diferentes estudios que ha sido útil, especialmente en las horas de más congestión.

Según lo establecido, el pico y placa rige a partir del último número de la placa de los vehículos y de acuerdo a si el día del calendario es par o impar. De acuerdo a esto, para la jornada de este martes 19 de marzo de 2024, al ser un día impar, la restricción aplica para los automotores particulares que tengan su placa terminada en 6,7, 8, 9 y 0. Estos vehículos no podrán circular en Bogotá desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.



Por su parte, los taxistas cuyo vehículo tenga su dígito de placa terminado en 7 y 8 no podrán circular durante la jornada comprendida entre las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.



Cabe mencionar que esta norma obligatoria busca incentivar las diferentes alternativas de transporte para los conductores que se vean afectados, como la bicicleta, patineta, carro compartido o el uso del servicio de transporte público que ofrece la ciudad.



Por otro lado, en caso de incumplir la medida del pico y placa, los conductores podrán ser sancionados con una multa económica de 650.000 pesos colombianos, sumado a la inmovilización del automotor por parte de las autoridades correspondientes.