Alístese: barrios de Bogotá que no tendrán agua el martes 19 de marzo

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) es la encargada de brindar el suministro del líquido vital a todos los hogares capitalinos, por ende, también debe supervisar y garantizar que la infraestructura necesaria para el tratamiento y transporte del agua, se encuentren en óptimas condiciones.



Para esto, la entidad realiza diferentes trabajos de mantenimiento y reparación en los elementos que ya presenten algunas afectaciones por el uso y el tiempo que llevan funcionando. Esto con el fin de evitar mayores afectaciones por daños en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua.

Para poder realizar dichos trabajos por parte de la EAAB, se debe realizar una suspensión temporal del servicio con el fin de garantizar la seguridad tanto de los colaboradores como de los usuarios que se encuentran en las zonas cercanas.



Estos cortes, según dio a conocer el Acueducto, se podrían extender por un tiempo entre 2 a 24 horas, dependiendo la complejidad del trabajo a realizar.



Se recomienda a los usuarios tener en cuenta los horarios y sectores que presentarán cortes de agua, con el fin de evitar mayores afectaciones en las actividades diarias. A continuación estos son los barrios que se quedarán sin servicio de agua durante la jornada de este martes 19 de marzo de 2024:



Localidad Chapinero

Seminario, El Refugio, Los Rosales, El Bagazal, Bellavista, Emaus, Granada, Las Acacias, Ingemar, Juan XXIII María Cristina. De la Calle 68 a la Calle 94, entre la Carrera 2 a la Carrera 7. Desde las 2:00 p.m. hasta por 2 horas. Debido a verificación de macromedidor.



Localidad Kennedy

Pastranita, Catalina, Palenque, Super Manzana 2 y 7, Oneida, Kennedy Central, Nuevo Timiza, Bomberos. De la Calle 26 Sur a la Calle 42 Sur, entre la Avenida Primera de Mayo a la Carrera 78. Desde la 1:00 p.m. hasta por 24 horas. Debido a obras complementarias Metro



Localidad Suba

Villa del Prado. De la Carrera 49 a la Carrera 55, entre la Calle 173 a la Calle 175. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



El Pino. De la Carrera 103 a la Carrera 104, entre Calle 152C a la Calle 153. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación de macromedidor.



Localidad Barrios Unidos

San Fernando Oriental. De la Calle 72 a la Calle 78, entre la Carrera 55 a la Carrera 60. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación de medidores.



Localidad Engativá

Villa Luz, El Encanto. De la Calle 63 a la Calle 66, entre la Carrera 72 a la Carrera 86. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento válvula reguladora de presión.



Localidad Teusaquillo

Salitre Nor-Oriental y Sur-Oriental. De la Calle 22B a la Avenida Calle 26, entre la Avenida Carrera 60 a la Avenida Carrera 68 (Clínica Colombia). Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de medidor.



Localidad Kennedy

Tintalá. De la Calle 6 a la Calle 8, entre la Carrera 86 a la Carrera 96. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de macromedidor.



Localidad Ciudad Bolívar

Espino, Perdomo Alto, Rincón de Galicia, Los Tres Reyes I, María Cano, Los Tres Reyes, San Isidro. De la Calle 59A Sur a la Diagonal 68 Sur, entre la Carrera 77F a la Carrera 73. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



Barlovento. De la Carrera 51 a la Carrera 73, entre la Avenida Calle 57R a la Diagonal 62. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación de accesorios.



Ensueño. De la Carrera 51 a la Transversal 7C, entre la Calle 68 Sur a la Calle 59 Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de accesorios.



Candelaria La nueva, Arborizadora Baja. De la Carrera 38 a la Carrera 51, entre la Calle 61 Sur a la Calle 67A Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación de accesorios.



Localidad Tunjuelito

Fátima, San Vicente Ferrer, Venecia. De la Transversal 44 a la Carrera 33, entre la Calle 52B a la Calle 47. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de accesorios.