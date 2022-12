Nairo Quintana y el Arkéa Samsic hicieron un 'cese al fuego'

La salida de Nairo Quintana del Arkéa Samsic no se dio en muy buenos términos debido a que el pedalista colombiano no sintió el apoyo de su equipo tras su descalificación del Tour de Francia, motivo que gestó su partida temprana a pesar de haber firmado por dos años más.



Tras dejar el equipo, la relación comenzó a deteriorarse aún más ya que de ambos lados no se dejaron de tirar dardos. Sin embargo, tras varias semanas agitadas, parece que tanto Nairo como el Arkéa han puesto un ‘alto al fuego’.



Eso es lo que parece que quiso dejar en claro el director de la escuadra francesa, Emmanuel Hubert, que en diálogo con ‘Cyclismactu’ aclaró que la página de Nairo ya quedó en el pasado y además se mostró agradecido con el colombiano por sus consejos hacia los jóvenes ciclistas.

“Se pasa página, hicimos lo que había que hacer con toda inteligencia, pero siempre hay que sacar algo positivo y tratar de ver los puntos que se han hecho. Nairo fue capaz de transmitir ciertos datos a los jóvenes ciclistas para enseñarles el enfoque de la profesión”, comentó de inicio.



“Pero ahora, como decía, se ha pasado página y es el momento de estos jóvenes y de la nueva era Arkéa-Samsic", complementó.



Ahora, tras hacer las paces, Nairo ahora tiene un objetivo por delante, el prepararse de la mejor manera posible para la temporada 2023 donde al parecer disputará el Giro de Italia y la Vuelta a España con un equipo que no ha anunciado.