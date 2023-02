Egan Bernal y una nueva mala noticia: se pierde la Vuelta a Andalucía

Siguen las malas noticias en torno a Egan Bernal. Y es que este lunes según el medio ‘La Gazzetta dello Sport’ el colombiano no correrá la Vuelta a Andalucía, una decisión que toma el Ineos Grenadiers a último momento ya que la competencia comienza este miércoles.



La escuadra británica pretende proteger al ciclista zipaquireño y es por ello que no participará en una carrera española que se perfilaba a ser su primer cara a cara con el esloveno Tadej Pogacar.



Bernal se baja de la Vuelta a Andalucía por la misma razón por la que no compitió los Nacionales de Ruta su lesión en la rodilla izquierda la cual sufrió durante la Vuelta a San Juan y que ha cambiado sus planes en su calendario.

No obstante, según el medio anteriormente mencionado, Egan tendría previsto su regreso a las carreteras europeas en la París-Niza, carrera que si está en los planes del colombiano y que le da un tiempo más para su recuperación puesto que la competencia francesa se disputará del 5 al 12 de marzo.



Igualmente, el Ineos decidió también que Daniel Felipe Martínez corriera la Vuelta a Algarve en Portugal, por lo que a ese cambio de planes, tampoco habría estado con Egan en España.



Cabe señalar que otro motivo por lo que el Ineos quiere resguardar a Egan es para que llegue al 100% al Tour de Francia 2023, objetivo máximo del zipaquireño en esta temporada.