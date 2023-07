Egan Bernal: ‘Ha sido el Tour más duro que he afrontado’

Egan Bernal fue el segundo colombiano en salir para la contrarreloj de Passy y Combloux y pese a terminar en la casilla 135, es el segundo mejor de los ‘escarabajos’ en la clasificación general del Tour de Francia por detrás de Harold Tejada.



Tras la crono, la cual terminó con un tiempo de 40’17’’, Egan agradeció a su equipo por la confianza y reafirmó su compromiso con sus compañeros que están en la general.



“Ha sido una experiencia muy bonita. Al inicio creo que el equipo me dio toda la confianza y la libertad de hacer la carrera hasta donde pudiera. En el momento en el que nos dimos cuenta que no estaba para la general e iba a perder más tiempo, me puse a servicio del equipo, de Pidcock, de Carlitos. Me alegra poder aportar”.

De igual manera, aseguró que el Tour ha sido muy complicado, pero que este es el más duro que ha afrontado: “Es la carrera más dura del mundo y en especial esta ha sido una de las más duras. El hecho de estar acá y poder aportar al equipo es suficiente. Siempre he creído que mi fuerte es la recuperación, el día tras día y el aguantar la carga, pero es mi primer grande en casi dos años. La fatiga se siente, por ejemplo, ayer ni siquiera salí a entrenar. Estaba reventado. Le dije al entrenador que me dejara recuperar totalmente”.



Finalmente, habló de las similitudes que hay entre Carlos Rodríguez y él: “Le tengo mucho aprecio y eso da un plus. Es un buen chico y a su edad yo me encontré en una situación parecida, en la que venía de hacer la general y nunca pensé en estar tan adelante. Él es está peleando por un tercer puesto, que tiene todo el mérito del mundo porque está peleando con Pogacar y Vingegaard, que son de los corredores más fuertes del ciclismo”.