Rigo dio las razones del bajón de rendimiento del ciclismo en Colombia

Rigoberto Urán no ha tenido el mejor Tour de Francia en su carrera. El colombiano fue como gregario del EF Education y aunque su tarea era apoyar a Richard Carapaz, el ecuatoriano se retiró en la primera etapa.



Ante esto, el objetivo de Rigo actualmente es ayudar a Neilson Powless a ganar la clasificación de la montaña y a buscar el triunfo de etapa, pero este último parece lejano.



Pues bien, este martes, tras la contrarreloj el ciclista comentó sus sensaciones del Tour y aseguró que ha sufrido bastante este año.

“No he tenido las mejores sensaciones, hay días en los que he sufrido bastante, pero vamos hasta el final dándola toda”. Además, sobre la crono: “Era un día raro para mí porque no tenía que hacerla rápido, me vine despacio, disfrutando la crono. Es raro hacer una crono a ese ritmo después de tantos años”.



De igual manera, dio un balance de su rendimiento y fue muy autocrítico sobre su labor en esta edición: “Si hubiera sabido que me iba a ir tan mal en el Tour no hubiera venido. Pero me gusta, trato de dar lo mejor y respeto mi trabajo. Siendo realista y con los pies en la tierra, pero siempre le he dicho a la gente que hay que soñar, lo peor que pase es intentarlo y fallar.



Por otro lado, dio las razones por las que el rendimiento de los ciclistas colombianos no fue bueno en esta edición: “Queremos dar mejores resultados, pero esta es la realidad. Estamos viendo un ciclismo evolucionado. Los niños de 12 y 13 años tienen que cambiar la forma de entrenar, ir más a la pista, la forma en el gimnasio, la rehabilitación, la alimentación”.



Además, hizo énfasis de la importancia del Estadio en el desarrollo de este deporte: “Una de las cosas más importantes es la inversión del Gobierno, que apoyen a los muchachos. Para uno mejorar tiene que estar con los buenos, desde los juveniles. Un pelado de 20 años ya es viejo para venir acá porque el que está ganando el Tour tiene 21 y 22 años”.