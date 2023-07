Liverpool no puede con Arabia: inevitable salida de amigo de Luis Díaz

En Arabia Saudita ya dan como un hecho el fichaje de uno de los referentes que tiene Jürgen Klopp en Liverpool. El equipo inglés es observado de cerca por el fútbol árabe, que está detrás de Jordan Henderson, incluso buscaría al colombiano Luis Díaz, y ya tendría un acuerdo con el brasileño Fabinho.



No sería casualidad que Fabinho no estuviera en la lista de viajeros a Alemania, donde Liverpool FC adelantará parte de su pretemporada, pues habría llegado a un acuerdo con el actual campeón saudí, que pagará una jugosa cifra por la contratación.



Con 29 años, el volante o lateral brasileño se iría por una cifra cercana a los 47 millones de euros, suma similar a la que pagó Liverpool al Mónaco en 2018.



Aunque Fabinho tiene contrato hasta 2026, el equipo inglés aceptaría la operación por petición del futbolista, que no siente necesario estar en Europa como ventana para su selección, pues nunca ha sido considerado titular, y no fue llamado en los amistosos de 2023, con el interino Ramón Menezes.



Al-Ittihad está esperando la liberación de dinero por parte del gobierno saudí para completar la operación. El brasileño debería unirse a N’Golo Kanté, ex Chelsea, y Karim Benzema, ex del Real Madrid, en el nuevo equipo.



Allí tendrá a tres compañeros brasileños: el arquero Marcelo Grohe, el mediocampista Igor, y el delantero Romarinho.