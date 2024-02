Egan Bernal se revela previo al Tour Colombia 2024: 'No sé como estoy'

El campeón del Tour de Francia en 2019 está listo para continuar su calendario deportivo en el 2024 tras haber disputado el Campeonato Nacional de Ruta, en el que logró la tercera posición, teniendo una destacada actuación.



Ahora, Bernal tiene la mente puesta en el Tour Colombia 2024 y espera realizar una buena carrera que le permita quedarse entre las primeras posiciones de la clasificación.



El pasado domingo 4 de febrero en la capital del departamento de Boyacá se realizó la presentación oficial y allí, Egan fue sincero con sus expectativas en la competencia.

En diálogo con El Tiempo, el nacido en Zipaquirá afirmó que el Tour Colombia es una oportunidad para que los ciclistas nacionales tengan una oportunidad de ser vistos ante el mundo. “En Colombia hay mucho talento y en esta prueba lo pueden demostrar. Hay corredores que pueden buscar un trampolín. Es que competir al lado de un lote tan especial es importante para los ciclistas que comienzan este camino”, afirmó.



Además, reveló que su principal objetivo será disfrutar porque “La verdad es que no sé cómo estoy y es difícil asegurar que voy a quedar de primero, segundo o de tercero. Lo más importante es disfrutar, como lo hice en los Nacionales de ciclismo, dar lo mejor de mí y ver en qué nivel estoy para así mismo afrontar la carrera”.



Sin embargo, recalcó que “Es diferente todo. Tengo muchas ganas de entregar lo mejor de mí. De verdad, quiero disfrutar y este año será el ideal para eso. No sé todavía qué podré hacer” y añadió que su más reciente actuación en los Nacinal de Ruta le da “un poco de confianza, pero nada, cada carrera es diferente”.



Finalmente, Bernal resaltó el hecho que una etapa termine en el lugar donde nació y creció afirmando que “Es una gran satisfacción que la población donde me hice tenga esa oportunidad de contar con una etapa de este calibre”.