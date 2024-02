'Superman' López, de nuevo en vilo: nuevas pruebas en trama de dopaje

Miguel Ángel López está suspendido provisionalmente de toda competencia por la Unión Ciclista Internacional (UCI) mientras se investiga una trama de dopaje conocida como Operación Ilex, en la que ha sido mencionado.

Sin embargo, en las últimas horas recibió una noticia desalentadora, pues se revelaron nuevos documentos en los que se relaciona al colombiano con otras personas como el médico Marcos Maynar, líder de la Operación, su ayudante Ignacio Bartolomé, Vicente Belda Vicedo y su hijo Vicente Belda García, Raúl Bernal, Ángel Vázquez, Luis Vicente Otín y Ruben Tiago Alves Pereira.



La información fue publicada por el portal www.ciclosmo21.es, que tuvo acceso al informe de la fiscal encargada del caso, Sonia Castañeda, en el que discrepa en varios puntos de la investigación que ha realizado la sección de dopaje de la Unidad central Operativa (UCO) y que fue entregada al juzgado cuarto de Cáceres, España.

"Sí tienen en común que a todos ellos se les interceptó la sustancia menotropina -comercialmente llamada HMG-Lepori– y cuyos inyectables fueron identificados en los envíos entre ellos por vías y usos diferentes. Maynar nunca la recetó a sus destinatarios según la UCO y se remitía con el raspado de la impresión comercial de marca “con el fin de dificultar la identificación de la sustancia y la trazabilidad de la misma en una eventual inspección/interceptación", dice el informe revelado por el medio.



Y agrega: “La primera de las divergencias es que el Ministerio Fiscal entiende que la menotropina es un «medicamento autorizado legalmente y como tal no susceptible de incardinación en la modalidad típica recogida en el artículo 361 del Código Penal a pesar de que dicha sustancia puede tener un "fin dopante al que puede ser destinado en relación con actividades deportivas". La Guardia Civil entiende que sí se ha utilizado para violar las normas antidopaje con una sustancia prohibida por la AMA y que ha causado daños físicos a López”.

​En su momento, el diario Marca había publicado conversaciones entre el médico Marcos Maynar y López, en las que se referían a una molestia en el Giro de Italia que lo obligó a retirarse, al parecer por una mala reacción a uno de los medicamentos prescritos por el especialista.



“Miguel, lo de las piernas es retención de líquidos por el testis. Le he dicho a Vicente que hagas rodillos con alta cadencia y poca intensidad esta tarde. Él ya te dirá”, le dice el médico.



Y agrega: “Ya me ha contado Vicente lo de hoy. Pienso que puedes tener una inflamación del nervio femoral y sería bueno que te pincharan un antiinflamatorio y toma el hydroxil b1, b6 y b13”.

Ahora 'Superman' López espera al resultado de la investigación judicial en España, la que sigue con atención la UCI para decidir si lo sanciona por cuatro años, como está previsto en el reglamento, o si por el contrario lo declara inocente en todo este escándalo.