Colombia dijo presente: ganadores de los Premios Grammys 2024

Los Premios Grammys 2024 tuvieron lugar este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y hubo grandes noticias para Colombia que tuvo ganadores en varias categorías.



El primer colombiano en ganar durante la jornada fue Juanes que se quedó con la categoría a mejor álbum de rock latino o alternativo. El cantante antioqueño empató en votos con Natalia Lafourcade.



Este es el cuarto Grammy anglo en la carrera de Juanes y con este se convierte en el colombiano con más premios de este tipo con cuatro superando a Shakira y Carlos Vives que tienen 3 y 2, respectivamente.

Por otro lado, Karol G inscribió su nombre en las páginas doradas de la música colombiana y se quedó con la categoría a mejor álbum urbano donde competía con Tainy y Rauw Alejandro.



De esta manera, Karol G iguala en Grammys con Grupo Niche, Jorge Villamizar y Kali Uchis.



Por otro lado, Maluma se quedó a las puertas de ganar el Grammy al mejor álbum de pop latino, categoría que ganó Gaby Moreno con su disco X Mi (Vol.1).



Además, Miley Cyrus, Billie Eillish y Taylor Swift se llevaron los premios más importantes de la gala como fueron ‘Grabación del año’, ‘Canción del año’ y ‘Mejor ‘álbum del año’.



LISTA DE GANADORES COMPLETA DE LOS GRAMMYS 2024



ÁLBUM DEL AÑO



Taylor Swift - ‘Midnights’



GRABACIÓN DEL AÑO



“Flowers”- Miley Cyrus



MEJOR ARTISTA NUEVO



Victoria Monét



CANCIÓN DEL AÑO



“What Was I Made For?”- Billie Eilish



MEJOR ÁLBUM DE POP VOCAL



“Midnights”- Taylor Swift



MEJOR DUO POP

“Ghost in the Machine,” SZA featuring Phoebe Bridgers



MEJOR GRABACIÓN DE POP DANCE



“Padam Padam” — Kylie Minogue



MEJOR ACTUACIÓN COUNTRY EN SOLITARIO



“White Horse” - Chris Stapleto



MEJOR CANCIÓN ESCRITA PARA CINE



“What Was I Made For?” from Barbie the Album - Billie Eilish



MEJOR SOUNDTRACK (INCLUYENDO CINE Y TV)

Oppenheimer — Ludwig Göransson, composer



MEJOR ÁLBUM INMERSIVO



“Act 3″ (Immersive Edition) - Ryan Ulyate, Michael Romanowski (Ryan Ulyate)



MEJOR ACTUACIÓN POP EN SOLITARIO

“Flowers” - Miley Cyrus



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA



“Mañana será bonito”- Karol G



MEJOR ÁLBUM REGIONAL ROOTS

“New Beginnings” - Buckwheat Zydeco Jr. & The Legendary Ils Sont Partis Band



MEJOR ÁLBUM DE ROCK LATINO



“Vida cotidiana”- Juanes y “De todas las flores”- Natalia Lafourcade



PRODUCTOR DEL AÑO (NO CLÁSICO)



Jack Antonoff



PRODUCTORA DEL AÑO (CLÁSICO)



Elaine Martone



MEJOR ÁLBUM DE ROCK



“This Is Why”- Paramore



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA



“The Record”- Boygenius



MEJOR PERFORMANCE ALTERNATIVA



“This Is Why”- Paramore



MEJOR R&B PERFORMANCE



ICU - Coco Jones



MEJOR PERFORMANCE TRADICIONAL DE R&B



Good Morning - PJ Morton Featuring Susan Carol



MEJOR ÁLBUM DE R&B PROGRESIVO



SOS - SZA



MEJOR ÁLBUM DE R&B



JAGUAR II -Victoria Monét



MEJOR PERFORMANCE DE RAP



“SCIENTISTS & ENGINEERS”- Killer Mike Featuring André 3000, Future And Eryn Allen Kane



MEJOR PERFORMANCE DE RAP MELÓDICO



All My Life - Lil Durk Featuring J. Cole



MEJOR CANCIÓN DE RAP



“SCIENTISTS & ENGINEERS”- Killer Mike



MEJOR ÁLBUM DE RAP



MICHAEL - “Killer Mike”



MEJOR ÁLBUM DE POP VOCAL TRADICIONAL



Bewitched - Laufey



MEJOR ÁLBUM DE BLUES CONTEMPORÁNEO



Blood Harmony - Larkin Poe



MEJOR ÁLBUM DE FOLK



Joni Mitchell At Newport [Live] - Joni Mitchell



MEJOR ÁLBUM DE LATIN POP



X Mí (Vol. 1) - Gaby Moreno



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA MEXICANA



“Génesis”- Peso Pluma



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TROPICAL



“Siembra: 45º Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022)”- Rubén Blades Con Roberto Delgado & Orquesta



MEJOR PERFORMANCE DE MÚSICA GLOBAL



Pashto - Béla Fleck, Edgar Meyer & Zakir Hussain Featuring Rakesh Chaurasia



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA GLOBAL



This Moment - Shakti



MEJOR ÁLBUM DE REGGAE



“Colors Of Royal” - Julian Marley & Antaeus



MEJOR VIDEO MUSICAL



I’m Only Sleeping - The Beatles



MEJOR CANCIÓN DE R&B



“Snooze”- SZA



MEJOR ÁLBUM DE COUNTRY



“Bell Bottom Country”- Lainey Wilson