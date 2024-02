Preparen motores: comienza la Copa Libertadores en este 2024

La Copa Libertadores comienza un año más, y en esta ocasión, el torneo más importante del continente tendrá las fases preliminares para llegar al primer tramo crucial que es la fase de grupos.

En la primera fase del campeonato estarán seis equipos que pelearán por llegar a la siguiente fase, y así llegar al inicio del torneo en regular que será en el mes de marzo.

Estos serán los partidos de la primera fase de Copa Libertadores

Copa Libertadores - primera fase



Puerto Cabello (Venezuela) vs. Defensor Sporting (Uruguay) / Ida: 6 de febrero (7:30 p.m.) - Vuelta: 13 de febrero (7:30 p.m.)



Aurora (Bolivia) vs. Melgar (Perú) / Ida: 7 de febrero (7:30 p.m.) - Vuelta: 14 de febrero (7:30 p.m.)



​Aucas (Ecuador) vs. Nacional (Paraguay) / Ida: 8 de febrero (7:30 p.m.) - Vuelta: 15 de febrero (7:30 p.m.)

Cabe resaltar que por parte de los conjuntos colombianos que iniciarán en las fases previas, Atlético Nacional y Águilas Doradas, comenzarán el campeonato en la siguiente etapa de la Libertadores. Esto de acuerdo al ranking de la Conmebol de cada equipo.

Aún así Atlético Nacional en la segunda fase se enfrentará al ganador entre Aucas y Nacional de Paraguay. Mientras que Águilas Doradas tendrá que jugar ante RB Bragantino.