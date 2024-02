¿Tristeza e indignación? el mensaje de Maluma tras no ganar el Grammy

Juan Luis Londoño Arias, más conocido en la industria de la música y del entretenimiento como Maluma, fue uno de los colombianos presentes en la ceremonia de los Premios Grammy 2024, que se realizaron el pasado domingo 4 de febrero.



El nacido en el departamento de Antioquía fue uno de los presentadores de la gala, además se encontraba nominado en la categoría mejor álbum latino gracias a su disco Don Juan, sin embargo, la Academia de Grabación decidió entregarle el reconocimiento a la artista Gaby Moreno por su álbum X mí (VOL. 1).

Tras culminar la ceremonia, el paisa no se quedó en silencio y por medio de sus redes sociales se pronunció ante la perdida del galardón. Maluma agradeció a la Academia por la nominación y agregó que está orgulloso por lo que ha conseguido a lo largo de su carrera y en especial, con su producción Don Juan.



En las historias de Instagram, Maluma escribió: “no ganamos en esta ocasión, pero yo soy un DON JUAN, un OG y este es el comienzo. Un Grammy no define ni la calidad ni el éxito de los artistas. Vivo de lo que amo y eso no lo cambio por nada! Gracias MÚSICA".



Cabe recordar que, anteriormente el colombiano había obtenido dos nominaciones en la edición 2023 gracias a su álbum The Love & Sex Tape y también en el 2019 con 11:11 en la categoría a mejor álbum pop latino, sin embargo, en ninguna de las ocasiones ha logrado llevarse el gramófono a su casa.