Dani Martínez ganó etapa 5 de Vuelta a Algarve y terminó subcampeón

La Vuelta a Algarve 2024 se decidió este domingo en un gran ascenso en el Alto do Malhao 1 donde el colombiano Daniel Felipe Martínez se quedó con la victoria, pero no le alcanzó para ganar el título que fue Remco Evenepoel.



El corredor del Bora se quedó con el exigente recorrido de 165.8 kilómetros con cuatro puertos de montaña y como se preveía todo se definió en el final de etapa.



Martínez tenía que recortar 40 segundos a Evenepoel para quedarse con el título. No obstante, el belga resistió el ataque del colombiano y defendió el liderato de la general.

De igual manera, Sergio Higuita hizo un excelente trabajo en el pelotón principal para el Bora y para Martínez, pero fue imposible descontar la ventaja que hizo Evenepoel en la contrarreloj del sábado.



Con esto mencionado, Dani Martínez cierra una gran vuelta a Algarve ya que ganó dos etapas, fue campeón de la montaña y terminó subcampeón de la general. El podio lo completó Jan Tratnik del Team Visma.