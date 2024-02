Rayo Vallecano resiste y complica a Real Madrid: así le fue a Falcao

Rayo Vallecano sumó un punto con pinta de tres, considerando que su oponente era el intratable líder de LaLiga, Real Madrid.

El equipo local aguantó bien un acoso inicial que luego fue cediendo y firmó un empate 1-1, que pintaba difícil pero fue mejorando con los minutos.

​

Y es que al cuenta se abrió apenas a los 3 minutos de juego, cuando Joselu definió de zurda en tras la asistencia de Federico Valverde en un veloz contraataque. Se revisó en el VAR y hubo suspenso, pero el gol fue válido.

​

Por fortuna para el Rayo vino pronto un error del líder: Cammavinga cometió una mano clara en el área y a los 27 minutos Raúl de Tomás igualó la cuenta.

​

Lo curioso es que, en vez de sentirse tocados, los de Ancelotti no aceleraron y solo un remate en el palo d Valverde y algunas aproximaciones de Joselu sellaron el primer tiempo.

​

Para el complemento, Brahim Díaz apareció en el juego con una buena asistencia sin premio, Tochouameni falló su ocasión y apareció el cansancio de un esfuerzo que le costó mucho a un Madrid que acabó con Kroos en el campo y Falcao por el local, a diez minutos del final.

​

El colombiano dispuso de una gran ocasión a los 82 minutos que se le fue alta, propuso un par de asociaciones que no le copiaron sus compañeros y al cierre se hizo expulsar tontamente Dani CArvajal, con lo cual el líder prefirió cerró con un punto y no exponerse mas. Para Rayo, en cambio, el punto es muy dulce, en el estreno el técnico Iñigo Pérez, de solo 36 años.