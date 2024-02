Suárez, polémico: 'si DT de Cúcuta se va tranquilo es sinvergüenza'

El Torneo Betplay tuvo una intensa jornada el fin de semana, que dejó varias noticias, entre ellas una velada acusación que promete mucha polémica.

El protagonista es Alberto Suárez, entrenador de Real Cartagena, quien defendió a los suyos en el empate 1-1 de local contra Cúcuta Deportivo, y criticó abiertamente a su oponente.



El equipo cartagenero careció de precisión en la definición y tuvo que conformarse con un solo punto, en la tercero jornada del Torneo Betplay 2024, que lo mantiene en la octava casilla de la tabla con 4 unidades, tres menos que su rival, que es tercero.



Sin embargo, más que del buen partido de Cristian Marrugo, a quien en definitiva le falta quién finalice todas las opciones que genera, el DT Suárez apuntó a otras situaciones.



"Si el director técnico del Cúcuta Deportivo dijo que se va tranquilo, es un sinvergüenza”, apuntó en la rueda de prensa posterior al encuentro.



Lejos de cortarse, detalló: “Si no tiene una buena actuación del arquero y no lo ayudan los árbitros, no se lleva el resultado”.



¿Habrá consecuencias por criticar el arbitraje veladamente? Es posible, lo curioso es que en este duelo en particular fueron los suyos los que desperdiciaron muchas ocasiones de quedarse con los tres puntos.