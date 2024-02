Esto fue lo que le dijo Daniel Martínez a Egan Bernal en el Giro 2021

En medio del Giro de Italia 2021, Egan Bernal era uno de los ciclistas que sorprendía con su presentación en medio de la considerada carrera más importante del mundo, junto al Tour de Francia y la Vuelta a España.



Se corría la etapa 17 y el estado físico de Bernal, tras varias jornadas de alta intensidad, le cobraba factura mientras vestía el malliot rosado, sin embargo, su compatriota y compañero de escuadra, Daniel Felipe Martínez, fue pieza fundamental para que el nacido en Zipaquirá no se rindiera.



El líder de la clasificación general estaba sufriendo y por eso, los directores del Ineos Grenadiers le ordenaron a Daniel Felipe Martínez que lo esperaba para acompañarlo y ayudarle a superar su mal momento.



El colombiano esperó a Bernal, quien se le puso a rueda, sin embargo, aún no lograba retomar un ritmo que le ayudara a no perder tiempo sobre su más cercano rival que era Simon Yates.



Posteriormente, se dio una de las imágenes más recordadas por los amantes del ciclismo. Martínez dio ejemplo como gregario y compañero, dandole gritos de apoyo a Bernal.



Según reveló Martínez en medio de Cyclast, un pódcast producido por Egan, el zipaquireño le decia “Maric.. pare, pare”, pero Daniel no le escuchaba en medio de cientos de aficionados que estaban en la carretera. “Había mucha gente y no alcazaba a escuchar”, dijo Bernal, recordando el momento.



“Métale huev... Vamos que ya coronamos, llegamos al plan y ya”, contó Dani que fueron las palabras mientras con su brazo le intentaba dar moral a su compañero de equipo en ese momento.