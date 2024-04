Aliste el balde: cortes de agua en Bogotá para el miércoles 3 de abril

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) dio a conocer que para la jornada de este miércoles 3 de abril de 2024, realizará diferentes a trabajos de mantenimiento y reparación para evitar daños mayores y posibles afectaciones en un futuro en las tuberías y demás infraestructura requerida para garantizar el flujo de agua.



La entidad frecuentemente realiza estos trabajos en distintos sectores de Bogotá, por lo que se ven obligados a realizar suspensiones temporales del servicio en los barrios aledaños a donde se tiene previsto el mantenimiento para garantizar la seguridad de los funcionarios encargados.

Estos cortes, según informó la entidad, se pueden prolongar hasta por 24 horas, dependiendo la complejidad del trabajo a realizar. Por ende, se recomienda a los ciudadanos tener en cuenta los barrios y horas de corte, con el fin de evitar mayores afectaciones en sus actividades diarias.



Así mismo, se dio a conocer que estas obras buscan mejorar el suministro del agua en las localidades, por ello sectores como Puente Aranda, Fontibón, Kennedy y San Cristobál, son donde se presentarán las suspensiones durante este 3 de abril.

A continuación, estos son los barrios y las horas exactas en las que se realizará la suspensión del servicio de agua durante la jornada de este miércoles 3 de abril de 2024:



Localidad Puente Aranda

Primavera. De la Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 6, entre la Avenida Carrera 50 a la Avenida Carrera 60. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a taponamiento red acueducto.



Ortezal, Batallón Caldas. De la Avenida Calle 20 (Avenida Américas) a la Avenida Calle 22, entre la Carrera 36 a la Carrera 50. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de medidor



Escuela General Santander. De la Avenida Carrera 33 a la Carrera 51, entre la Calle 44 Sur a la Calle 45A Sur. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de medidor



Localidad Fontibón

Modelia, Santa Cecilia, Bosques de Modelia, Capellanía, Modelia Occidental. De la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 26, entre la Transversal 73A a la Avenida Carrera 86. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates de red acueducto.



Localidad Kennedy

Chucua de La Vaca, Chucua de La Vaca II, Chucua de La Vaca III, El Amparo, El Olivo, La Concordia, María Paz, Villa de La Loma, Villa de La Torre, Villa Emilia, Villa María, Villa Nelly. De la Calle 40B Sur a la Avenida Calle 43 Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86 . Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo



Localidad San Cristóbal

Diana Turbay parte Alta, Palermo Sur. De la Calle 48 Sur a la Calle 53 Sur, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 1C Este. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.