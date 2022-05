¿Cuándo pagan la prima de mitad de año 2022?

Este año, los empleadores o empresas tienen plazo hasta el 30 de junio para pagar la primera prima del año a todos sus trabajadores, según señala la ley colombiana.

La prima corresponde a 30 días de salario por año; en junio pagan 15 y en diciembre otros 15. Si el trabajador no estuvo durante todo el semestre, el pago debe ser proporcional al tiempo laborado (Diario, semanal, quincenal).



Es decir, antes del 30 de junio los trabajadores dependientes, que trabajaron durante el periodo completo con su empleador, recibirán un pago adicional equivalente a la mitad del salario mensual.



Pese a las implicaciones laborales, las personas vinculadas por medio de contratos de prestación de servicios no reciben la prima de servicios. Esto se debe a que es un contrato civil y no laboral.

En caso de que no se cumpla con el pago de la prima de servicios, se está sujeto a sanciones o procesos disciplinarios.