Gobierno confirma la muerte de 'Matamba': narcotraficante que se fugó

Juan Larinson Castro Estupiñán, alias "Matamba", un narcotraficante que se fugó hace dos meses de una prisión de Bogotá, fue abatido en una operación policial en Bolívar, en el departamento colombiano de Santander (norte), según informó el Gobierno nacional.

"Quiero informarle al país que, en una operación de nuestra Policía en coordinación con la Fiscalía, en Bolívar (Santander), fue neutralizado Juan Larinson Castro Estupiñán, alias 'Matamba', excabecilla del 'Clan del Golfo' y uno de los criminales más buscados del país", dijo en redes sociales el presidente colombiano, Iván Duque. "Matamba", que fue detenido en mayo de 2021 en Floridablanca (Santander), se fugó a finales de marzo de la cárcel La Picota de Bogotá, donde estaba a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, en un caso que puso en cuestión a los directivos del sistema penitenciario colombiano (Inpec).



Era uno de los narcotraficantes más buscados del país, y, según las investigaciones policiales, era el jefe de la red de narcotraficantes llamada La Cordillera Sur, que opera principalmente en el departamento de Nariño en asocio con el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país. El pasado 18 de marzo, "Matamba" no apareció en el conteo realizado por los guardias del Inpec en el pabellón de narcotraficantes de La Picota, lo que alertó de su fuga.



La Fiscalía aseguró que el detenido pagó cinco millones de dólares a los guardias para la fuga, pero la familia del narco y su abogada aseveraron que realmente "fue desaparecido". La letrada Angélica Martínez, que pidió los videos de seguridad de la fuga, aseguró a Caracol Radio que en éstos "hay un presunto uniformado del Inpec que sale, pero no hay prueba forense o morfológica que determine que el que salió fue Juan Larrinson Castro Estupiñán, tampoco se le ve el rostro en ninguno de los videos. La persona que se mira en esas imágenes no es mi cliente".

LA LISTA DE COLABORADORES DE "MATAMBA"

"Matamba" estaba pedido en extradición por Estados Unidos, en donde tiene un expediente abierto por supuestos nexos con el cartel mexicano de las drogas "Jalisco Nueva Generación". La captura del narcotraficante, que tiene 14 ingresos a la cárcel y es señalado de tener vínculos con varios homicidios en el Pacífico colombiano, puso al descubierto una red de corrupción que implica a militares y exmilitares colombianos que supuestamente le suministraban información sobre operaciones contra su organización.

Entre ellos está el coronel en retiro Róbinson González del Río, condenado por estar implicado en asesinatos cometidos por militares, conocidos en Colombia como "falsos positivos". En la lista de supuestos colaboradores también está alias "Padrino", nombre con el que "Matamba" se refería al excomandante de las Fuerzas Militares, el general retirado Leonardo Barrero.



EFE