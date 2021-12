¡Pilas! Estos son los barrios con cortes de agua en Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará diferentes obras para mejorar el suministro del agua en las localidades por ello informó en qué zonas se presentarán cortes de agua este martes 14 de diciembre de 2021.

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.



Localidad Chapinero

Barrios: Chicó Norte II sector, Chicó Norte, El Chicó. De la Carrera 7 a la Carrera 11, entre la Calle 88 a la Calle 100. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Desvío y empates red acueducto.



Localidad Suba

Vereda Suba Cerros II, Iragua, Casa Blanca Suba, Portales del Norte, San José 5 Sector, Gilmar. De la Carrera 57 a la Carrera 80, entre la Calle 153 a la Calle 170. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates red acueducto



Localidad Chapinero

El Refugio. De la Calle 80 a la Calle 94, entre la Carrera 1 a la Carrera 7. Desde las 09:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates red acueducto



Localidad Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur y Provivienda Oriental. De la Avenida Calle 6 (Avenida Américas) a la Avenida Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Avenida Carrera 72 (Avenida Boyacá). Desde las 08:00 a.m. hasta por 24 horas. Renovación accesorio acueducto.



Santa Catalina, Boita y La Campiña. De la Calle 39A Sur a la Diagonal 50 Sur, entre Avenida Carrera 72 a la Carrera 73. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.



Campo Hermoso, Patio Bonito, Patio Bonito II, Saucedal y Tairona. De la Calle 6 a la Calle 38, entre la Carrera 86 a la Carrera 89B. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates red acueducto.



Localidad San Cristóbal

TANQUE SAN VICENTE (De la Carrera 6 a la Carrera 13 Este, entre la Calle 16 Sur a la Calle 46 Sur) Bello Horizontes, San Vicente, San Martin Sur, Las Guacamayas I, Villas del Cerro, San José Sur Oriental, La Victoria, Arrayanes V, Las Mercedes, San Pedro, Canadá Güira, Guacamayas III, Atenas, Guacamayas II, Guacamayas IV, La Gloria Occidental, Santa Inés Sur, Gloria Oriental, Hospital La Victoria.



TANQUE ALPES (De la Calle 17 Sur a la Calle 53 Sur, entre la Carrera 16 Este a la Carrera 3 Este) Ramajal, Tibaque, San Vicente, Altamira, Villa del Cerro, Bellavista Sur, San José Sur, Oriental, Arrayanes, Santa Rita Sur Oriental, La Victoria, El Paraíso, Las Mercedes, Villabel, Nueva Gloria, San Pedro, Canadá Güira, El Triángulo, Altos de Zipa, Bosque de Los Alpes, San Blas II, Moralba, Los Alpes Altos del Poblado, Tibaque, Santa Inés Sur, La Gloria Oriental, Tibaque Urbano.



TANQUE QUINDÍO (De La Calle 23 Sur A La Diagonal 71 Sur, Entre La Carrera 8 Este A La Carrera 5 Este) Altos del Zuque, Fiscala Alta, Altamira, Juan Rey (La Paz), Santa Rita Sur Oriental, Quindío, El Paraíso, El Pinar, Puente Colorado, Yomasa, Nueva Gloria, Altos del Zipa, Bosque de Los Alpes, La Arboleda, Moralba, Los Alpes, Tibaque, Los Libertadores, Nueva Delhi, La Belleza, Las Gaviotas.



TANQUE JUAN REY Bosque Central, Villa Diana, Liliana, Bolonia I, Fiscala Alta, Juan Rey, Chiguaza, Bolonia, Quindío, El Pinar, La Esperanza Sur, San Pedro Sur, La Esperanza Sur, Yomasa, Bolonia I, Tocaimita Oriental, Ciudad Londres I, Londres Rural, Doña Liliana, Ciudad Londres, La Arboleda, Los Libertadores, San Rafael de Usme, Nueva Delhi, La Cabaña, Los Soches, Los Pepinitos, Las Gaviotas. De la Calle 61 Sur a la Calle 87 Sur, entre la Carrera 18 Este a la Carrera 7 Este.



Desde las 10:00 a.m. hasta por 4 horas. Debido a Mantenimiento accesorios red acueducto.