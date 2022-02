¡Suspensión por 24 horas! Atención a los cortes de agua en Bogotá

Por labores de mantenimiento, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) suspenderá el servicio de agua en varios sectores de cinco localidades del norte y el occidente de la ciudad, desde las 8:00 p.m. de este miércoles 23 de febrero, y durante 24 horas aproximadamente.

Las localidades afectadas con las suspensión temporal serán: Engativá, Fontibón, Kennedy, Suba y Usaquén, en esta última, también habrá suspensión del servicio en algunos sectores, desde miércoles 23 de febrero 10:00 pm hasta jueves 24 de febrero 10:00 am



Es importante aclarar que, durante el proceso de normalización del servicio de acueducto, se podrán presentar eventuales cambios de coloración en el agua, sin que en ningún momento se afecte su potabilidad.

Para garantizar que los usuarios cuenten con agua durante este operativo, el Acueducto recomienda llenar sus tanques de reserva y hacer un uso racional del líquido. A propósito de este tema, compartimos un trino de la entidad con algunos consejos para el apropiado mantenimiento de los tanques de reserva de agua.

Sectores con suspensión del servicio por 24 horas:

Los siguientes sectores tendrán suspensión de servicio durante 24 horas, iniciando desde las 8:00 p.m. del miércoles 23 de febrero hasta las 8:00 p.m. del jueves 24 de febrero. Cabe mencionar que el proceso de normalización del servicio puede tardar hasta 6 horas adicionales, finalizando a las 2:00 a.m. del viernes 25 de febrero.



Localidad de Engativá:

De la Avenida Calle 26 al Humedal Juan Amarillo, entre la Avenida Carrera 68 y el Río Bogotá.



Barrios: Álamos, Autopista Medellín, Bochica, Bochica II, Bolivia, Bolivia Oriental, Boyacá, Centro Engativá II, Ciudad Bachué, Ciudad Bachué I Etapa, Ciudad Bachue II, Ciudadela Colsubsidio, El Cortijo, El Dorado, El Dorado Industrial, El Encanto, El Gaco, El Madrigal, El Minuto de Dios, El Muelle, El Pantano, El Real, Engativá El dorado, Engativá Zona Urbana, Florencia, Florida Blanca, Garcés Navas, Garcés Navas Oriental, Garcés Navas Sur, Gran Granada, La Faena, La Granja, La Riviera, La Serena, La Soledad Norte, Los Ángeles, Los Cerezos, Luis Carlos Galán, Marandú, Normandía occidental, París, París Gaitán, Primavera, Pueblo Viejo, Quirigua I, Quirigua II, Quirigua Oriental, Sabana del Dorado, San Antonio Engativá, San Antonio Urbano, San Ignacio, Santa Helenita, Santa María, Santa Mónica, Tabora, Villa Amalia, Villa del Mar, Villa Gladys, Villa Luz, Villa Sagrario, Villas de Alcalá, Villas de Granada, Villas de Granada I, Bellavista Occidental, Bonanza, Bosque Popular, El Laurel, Jardín Botánico, Julio Flórez, La Cabana, La Estrada, La Estradita, Las Ferias, Las Ferias Occidental, Metrópolis, Normandía, Palo Blanco, San Joaquín, Santa Rosa.



Localidad de Fontibón:

Área 1: De la Calle 26 a la Calle 24, entre la Avenida carrera 68 y el Río Bogotá.



Barrios: El Cedro, Las Navetas, Los Álamos, Pueblo Viejo, San José de Fontibón, Ferrocaja Fontibón, Puerta de Teja, Santa Cecilia.



Área 2: De la Calle 26 a la Diagonal 13, entre la Avenida Carrera 68 y la Avenida Boyacá.



Barrios: Franco, Granjas de Techo, La Esperanza Norte, La Esperanza Sur, Montevideo, Salitre Occidental, Terminal de Transportes.



Localidad de Kennedy:

De la Calle 13 a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 y la Avenida Carrera 72.



Barrios: Andalucía II, Capellanía, Ciudad Hayuelos, Ciudad Kennedy, Ciudad Salitre Sur, Cooperativa de Sub, Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, Lusitania, Marsella, Montevideo, Nuevo Techo, Oficiales, Oriental, Provivienda Oriental, Villa Alsacia, Villa Alsacia II.



Localidad de Suba:

Área 1: Del Río Salitre a la Calle 171, entre la Carrera 88 y el Río Bogotá.



Área 2: De la Calle 128b al límite Río Salitre, entre la Carrera 88 y la Carrera 7.



Barrios: Altos de Chozica, Almirante Colón, Aures, Aures II, Barajas Norte, Berlín Bilbao, Bosques de San Jorge, Campanella, Ciudadela Colsubsidio, Ciudad Hunza, Club de los Lagartos, Costa Azul, El Dorado, El Pino, El Poa, El Rincón, El Rincón Norte, La Carolina de Suba, La Chucua, La Gaitana, La Gaitana Oriental, La Serena, Lago de Suba, Las Flores, Las Mercedes I, Las Mercedes Suba, Las Mercedes Suba Rural, Lech Walesa, Lisboa, Lombardía, Los Naranjos, Niza Norte, Niza Suba, Niza sur, nueva Tibabuyes, Pinos de Lombardía, Potosí, Potrerillo, Puerta del Sol, Rincón Altamar, Rincón de Santa Inés, Rincón de Suba, Sabana de Tibabuyes, Sabana de Tibabuyes Norte, Salitre Suba, San Carlos de Suba, San Cayetano, San Pedro, Santa Cecilia, Santa Cecilia de Suba I, Santa Rita de Suba, Santa Rosa I, Santa Teresa de Suba, Tibabuyes, Tibabuyes II, Tibabuyes Occidental, Tibabuyes Universal, Toscana, ttes de Colombia, Tuna, Tuna Alta, Tuna Baja, Tuna Rural, Villa, Villa Elisa, Villa Hermosa, Villa María, Villa María I.



Localidad de Usaquén:

De la Calle 127A a la Calle 127C entre la Carrera 1E y la Carrera 6



Barrios: Ginebra II, Páramo Urbano I, San Gabriel Norte, Páramo.



Sectores con suspensión del servicio por 12 horas:



Los siguientes sectores tendrán suspensión de servicio durante 12 horas, iniciando a las 10:00 p.m. del miércoles 23 de febrero y hasta las 10:00 a.m del jueves 24 de febrero. Posteriormente, se tendrá un proceso de normalización del servicio de hasta 6 horas adicionales, que finalizan a las 4:00 pm del jueves 24 de febrero:



Suspensión de servicio: desde miércoles 23 de febrero 10:00 pm hasta jueves 24 de febrero 10:00 am



Área 1: De la Calle 163Da la Calle 173, entre la Cra. 7 y el límite de la localidad al oriente.



Área 2: De la Diagonal108 a la Calle 153, entre la Cra. 7 y el límite de la localidad al oriente



Barrios: Barrancas Oriental Rural, Bosque de Pinos I, Bosque de Pinos III, Ginebra, La Cita, San Gabriel Norte II, Santa Ana, Segundo Contador, Usaquén, Páramo II Rural, Páramo III Rural.