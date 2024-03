Cinco localidades tendrán cortes de luz este 6 de marzo ¿cuáles son?

En Bogotá, la empresa Enel Colombia se encarga de brindar el suministro de luz a todos los habitantes de la capital. Por lo que también, debe estar realizando constantemente trabajos de mantenimiento a las redes eléctricas con el fin de garantizar un servicio óptimo.



Debido a esto, se presentan frecuentemente cortes de luz que se hacen con el objetivo de mejorar y brindar un flujo de energía de la más alta calidad a los habitantes de la capital colombiana.



Para la jornada de este 6 de marzo, la empresa dio a conocer que realizará trabajos de mantenimiento en las localidades de Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Chapinero, Kennedy y Suba, por lo que en diferentes sectores se presentarán suspensiones temporales del flujo eléctrico.



Cabe mencionar que, según lo informado, estos cortes de luz podrían tardar hasta ocho horas, por lo que se recomienda a los usuarios, tener en cuenta los horarios y sectores establecidos con el fin de evitar mayores afectaciones en las actividades diarias.



Estos son los sectores y horarios en donde no habrá servicio de luz durante este miércoles 6 de marzo de 2024:



​Localidad Ciudad Bolívar

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CI.67 SUR a CI. 69 SUR entre Cr.45 a Cr.49 - Barrio Verona.



Localidad Puente Aranda

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr. 50 a Cr.52 entre CL 2 a CL 4 - Barrio Barcelona.



Localidad Chapinero

Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CL 60 a CL 62 entre Cr.8 a Cr.10 - Barrio Chapinero Central.



Localidad Kennedy

Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CL 10 a CL 12 entre Cr.79 a Cr.81 - Barrio Vergel Occidental.



Localidad Suba

Desde las 12:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. De la CL 97 a CL 99 entre Cr.67 a Cr. 69 - Barrio Julio Florez.