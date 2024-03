Ojo: así rige el pico y placa en Bogotá para este miércoles 6 de marzo

La medida de pico y placa ha sido adoptada tanto en Bogotá como en las principales ciudades del país y del mundo, en un intento de reducir no solo los niveles de congestión vial que se presentan en las calles, sino también, para disminuir los niveles de contaminación.



La norma, que es obligatoria, tiene un horario establecido desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. para los vehículos particulares, mientras que, los taxistas tienen la restricción a partir de las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Para la jornada de este miércoles 6 de marzo de 2024, la restricción del pico y placa afectará a cuyos vehículos tengan su placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5. Estos particulares no podrán circular dentro de la capital en el horario anteriormente mencionado.



En cuanto a los taxistas, la norma rige para los vehículos cuya placa termine en el dígito 5 y 6.



Cabe mencionar que, esta norma también busca incentivar entre los ciudadanos las diferentes alternativas de transporte que tiene la ciudad, como la bicicleta, patineta, carro compartido o el servicio de transporte público.



Además, en caso de incumplir la medida de pico y placa, los conductores podrán recibir una multa de $650.000 pesos colombianos, junto a la inmovilización del vehículo. Lo cual tendrá un costo al momento de solicitar retirarlo de los patios.