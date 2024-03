Barrios en Bogotá que tendrán cortes de agua este miércoles 6 de marzo

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) dio a conocer que tiene programados algunos trabajos de mantenimiento y reparación de tuberías que se encargan de brindar suministro del líquido vital a los habitantes de la capital.



Debido a esto, la entidad se ve en la obligación de realizar suspensiones temporales en diferentes sectores de Bogotá, con el fin de garantizar óptimas condiciones de trabajo para los funcionarios encargados.

Para esta jornada del 6 de marzo, se tiene previsto que en ocho localidades de la ciudad, se presenten cortes del servicio de agua por un tiempo de 2 hasta por 24 horas, dependiendo el trabajo a realizar por el Acueducto.



Se recomienda a los usuarios afectados, tener en cuenta las zonas y horarios establecidos para poder así generar la menor afectación posible en las actividades diarias.



A continuación, los barrios y horarios en los que se suspenderá el servicio de agua durante este miércoles 6 de marzo de 2024:



Localidad Teusaquillo

Ciudadela Colsubsidio. De la Calle 53 a la Calle 64, entre la Carrera 60 a la Carrera 30. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes acueducto.



Localidad Chapinero

Espartillal. De la Calle 87 a la Calle 78, entre la Carrera 9 a la Carrera 15. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de medidores.



Localidad Fontibón

Belén Fontibón, Villa Carmenza, El Carmen de Fontibón. De la Carrera 113 a la Carrera 116, entre la Calle 17 a la Avenida Calle 22. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes acueducto.



Atahualpa. De la Calle 22I a la Calle 24, entre la Carrera 113 a la Carrera 116. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de medidor



Localidad Puente Aranda

Batallón Caldas, Ortezal. De la Avenida Calle 20 (Avenida de las Américas) a la Avenida Calle 22, entre la Carrera 36 a la Avenida Carrera 50. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de medidor.



Localidad Kennedy

Patio Bonito I, Patio Bonito II, Corabastos, Abastos, Llano Grande, María Paz. De la Calle 40B Sur a la Calle 6, entre la Carrera 79 a la Carrera 86. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a cierres a terceros.



Localidad Ciudad Bolívar

Barlovento. De la Carrera 51 a la Carrera 73, entre la Avenida Calle 57R a la Diagonal 62. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de accesorios.



Sierra morena, Ismael Perdomo, Peñón del Cortijo. De la Carrera 71A a la Transversal 73M, entre la Calle 65S a la Calle 54S. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



Localidad Chapinero

Siberia, Paraíso, Pardo Rubio. De la Calle 40 a la Calle 51, entre la Carrera 1 a la Carrera 8E. Desde las 2:00 p.m. hasta por 2 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



Localidad Usaquén

Santa Cecilia, Barrancas. De la Calle 155 a la Calle 164B, entre la Carrera 7 a la Carrera 5 Este. Desde las 10:00 a.m. hasta por 18 horas. Debido a mantenimiento preventivo tanque.



Localidad Suba

Santa Helena, Victoria Norte, Prado Pinzón, Tarragona, Los Libertadores, Versalles, Mazurén, Reservas De La Colina, Colina Campestre Reservado, Colmedica. De la Calle 147 a la Calle 153, entre la Carrera 45 a la Carrera 58. Desde las 2:00 p.m. hasta por 2 horas. Debido a verificación macromedidor.



Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa. De la Transversal 60 a la Carrera 71, entre la Avenida Calle 100 a la Diagonal 115A. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de medidor.