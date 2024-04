Pilas: cortes de luz en barrios de Bogotá para el martes 16 de abril

En Bogotá, la empresa Enel Colombia es la que se encarga de brindar el suministro eléctrico a todos los hogares de la ciudad, por ende también debe garantizar que la infraestructura requerida para la prestación de este servicio, se encuentre en óptimas condiciones.



Para eso, la entidad realiza frecuentemente trabajos de reparación y mantenimiento en las redes eléctricas como el cableado, postes, transformadores y demás elementos que ayudan a transportar la electricidad y prestar un servicio de calidad.

No obstante, para poder realizar estas labores que buscan evitar mayores afectaciones en la infraestructura, la empresa debe realizar suspensiones temporales del servicio eléctrico con fin de salvaguardar la seguridad tanto de los usuarios como de los colaboradores encargados del mantenimiento.



¿Cuáles son los barrios en Bogotá que no tendrán servicio de luz para este martes 16 de abril de 2024?



Para la jornada de este martes 16 de abril se tiene previsto que 23 barrios distribuidos en las diferentes localidades de la capital, sufran cortes de luz que podrían extenderse desde tres hasta ocho horas, dependiendo la complejidad del trabajo a realizar.



Debido a esto, se recomienda a los usuarios, tener en cuenta los barrios y horarios establecidos por la empresa para evitar mayores afectaciones en sus actividades diarias.



A continuación, estos son los sectores y horarios en los que no habrá servicio de luz durante este 16 de abril:



Localidad Barrios Unidos

Desde las 11:00 hrs hasta las 12:30 hrs. De la carrera 21 a carrera 23 entre calle 67 a calle 69 - Barrio Colombia



Desde las 08:30 hrs hasta las 10:30 hrs. De la calle 62 a calle 64 entre carrera 34 a carrera 36 - Barrio El Rosario



Desde las 09:00 hrs hasta las 10:30 hrs. De la calle 62 a calle 64 entre carrera 23 a carrera 25 - Barrio Quinta Mutis



Localidad Fontibón

Desde las 07:00 hrs hasta las 08:30 hrs. De la calle 22 a calle 24 entre carrera 80 a carrera 82 - Barrio Modelia Occidental



Desde las 09:00 hrs hasta las 10:30 hrs. De la carrera 98 a carrera 100 entre calle 24 a calle 26 - Barrio San José de Fontibón



Localidad Teusaquillo

Desde las 16:00 hrs hasta las 18:00 hrs. De la calle 61 a calle 63 entre carrera 34 a carrera 36 - Barrio Campin Occidental



Desde las 14:00 hrs hasta las 15:30 hrs. De la calle 49 a calle 51 entre carrera 13 a carrera 15 - Barrio Quesada



Localidad Suba

Desde las 03:00 hrs hasta las 04:00 hrs. Kilómetro 7 vía suba cota - Barrio Barajas Norte



Desde las 07:45 hrs hasta las 16:45 hrs. De la calle 138 a calle 140 entre carrera 146 a carrera 148 - Barrio Berlín



Desde las 08:15 hrs hasta las 12:45 hrs. De la calle 127 a calle 129 entre carrera 57 a carrera 59 - Barrio Las Villas



Desde las 03:00 hrs hasta las 04:00 hrs. Vereda chorrillos, carrera 134 a carrera 136 entre calle 171 a calle 173 - Barrio Tuna Rural



Localidad Usaquén

Desde las 08:15 hrs hasta las 12:00 hrs. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 126 a calle 128 - Barrio Bella Suiza



Desde las 07:45 hrs hasta las 16:45 hrs. De la carrera 12 a carrera 16 entre calle 109 a calle 114 - Barrio Molinos Norte



Desde las 07:45 hrs hasta las 16:45 hrs. De la calle 109 a calle 113 entre carrera 14 a carrera 17 - Barrio San Patricio



Localidad Kennedy

Desde las 09:45 hrs hasta las 17:00 hrs. De la carrera 77 a carrera 79 entre calle 41 sur a calle 43 sur - Barrio Timiza C.



Localidad Puente Aranda

Desde las 16:00 hrs hasta las 17:30 hrs. De la carrera 33 a carrera 35 entre calle 4 a calle 6 - Barrio Comuneros



Localidad San Cristóbal

Desde las 08:00 hrs hasta las 12:00 hrs. De la carrera 2 este a carrera 4 este entre calle 30 sur a calle 32 sur - Barrio Atenas



Desde las 08:30 hrs hasta las 14:00 hrs. De la carrera 5 este a carrera 7 este entre calle 36 sur a calle 38 sur - Barrio Bellavista Sur



Desde las 12:00 hrs hasta las 17:30 hrs. De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 29 sur a calle 31 sur - Barrio Bello Horizonte



Desde las 13:00 hrs hasta las 17:30 hrs. De la calle 22 sur a calle 24 sur entre carrera 4 a carrera 6 - Barrio Granada Sur



Desde las 12:30 hrs hasta las 17:30 hrs. De la carrera 2 este a carrera 4 este entre calle 38 sur a calle 40 sur - Barrio La Victoria



Desde las 07:45 hrs hasta las 11:45 hrs. De la carrera 4 este a carrera 6 este entre calle 31 sur a calle 33 sur - Barrio San Vicente



Desde las 07:30 hrs hasta las 12:00 hrs. De la carrera 5 este a carrera 7 este entre calle 31 sur a calle 33 sur - Barrio Santa Inés Sur