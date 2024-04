Shakira confirma las fechas de su gira de conciertos ¿está Colombia?

En un primer anuncio, Shakira dio a conocer los primeros lugares que visitará con su gira mundial denominada Las mujeres ya no lloran. La artista inicialmente tuvo en cuenta países de Estados Unidos y Canadá, por lo que se prevé que en las próximas semanas, se den a conocer más ciudades en los otros continentes como Europa o Latinoamérica.



“La primera parte de la gira será por Norteamérica, la única oportunidad para ver el espectáculo de una manera más íntima. Las fechas internacionales se anunciarán pronto, así que estén atentos”, escribió Shakira por medio de sus redes sociales.



¿Dónde se presentará Shakira en sus primeras fechas de la gira mundial?



La colombiana iniciará su gira mundial, el 2 de noviembre en Palm Desert, California, Estados Unidos, y allí iniciará un viaje por varios estados del país norteamericano hasta llegar a Toronto, Canadá el 30 del mismo mes.



“Estoy feliz de anunciar las primeras fechas de mi gira mundial Las mujeres ya no lloran, una celebración para mi manada”, resaltó la colombiana.



Seguidamente, volverá a territorio estadounidense en sus presentaciones dispuestas para el mes de diciembre de 2024. Brooklyn, Boston, Montreal, Canadá y Chicago, son las ciudades que hacen parte del calendario en el último mes del año.



La artista terminará su gira por Norteamérica el próximo 15 de diciembre en Detroit, Michigan.



Cabe destacar que desde el 2018, con su gira El Dorado, fue la última vez que la barranquillera estuvo realizando conciertos a nivel mundial. En esa ocasión, el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en Bogotá, recibió a Shakira con miles de seguidores que entonaron sus principales éxitos musicales.



Por ahora, la artista solo ha confirmado su paso por Estados Unidos y Canadá, sin embargo, en las próximas semanas se darán a conocer más fechas y ciudades donde estará la colombiana.



Estas son las ciudades y fechas de la gira de Shakira, Las mujeres ya no lloran:



Palm Desert, CA - 2 de noviembre

Phoenix, AZ- 7 de noviembre

Los Ángeles, CA - 9 de noviembre

San Antonio, TX - 16 de noviembre

Dallas, TX - 17 de noviembre

Miami, FL - 20 de noviembre

Charlotte, NC - 23 de noviembre

Washington, DC - 25 de noviembre

Toronto, ON - 30 de noviembre

Brooklyn, NY - 5 de diciembre

Boston, MA - 8 de diciembre

Montreal, QC - 10 de diciembre

Chicago, IL - 14 de diciembre

Detroit, MI - 15 de diciembre