Barrios de Bogotá que tendrán cortes de luz este viernes 12 de abril

La empresa Enel Colombia tiene como principal función garantizar que todos los hogares capitalinos cuenten con un óptimo servicio de energía eléctrica. Para eso, la entidad realiza frecuentemente ajustes en el servicio por medio de trabajos de mantenimiento y reparación.



Sin embargo, para poder efectuar estas labores, la empresa se ve en la obligación de realizar suspensiones temporales del servicio eléctrico con el fin de salvaguardar la seguridad tanto de los usuarios como de los operarios encargadados de los trabajos.

Para la jornada de este 12 de abril, Enel Colombia dio a conocer que realizará mantenimientos en las redes eléctricas en siete localidades de la capital, afectando a más de diez barrios que no contarán con luz eléctrica.



Estos cortes de energía pueden durar desde dos hasta ocho horas, dependiendo la complejidad del trabajo a realizar por los funcionarios encargados. Se recomienda a los usuarios tener en cuenta los barrios y horarios establecidos, con el fin de evitar mayores afectaciones en sus actividades diarias.



Cabe mencionar que esta programación puede sufrir modificaciones de última hora debido a cuestiones climáticas, de permisos, entre otras, que impidan efectuar los mantenimientos programados.



¿Cuáles barrios de Bogotá y en que horarios no habrá luz durante este viernes 12 de abril de 2024?



Localidad Barrios Unidos

Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. De la carrera 15 a carrera 17 entre calle 65 a calle 67 - Barrio La Esperanza.



Localidad Chapinero

Desde las 7:00 a.m. hasta las 8:30 a.m. De la carrera 3 a carrera 5 entre calle 73 a calle 75 - Barrio Bellavista.



Desde las 8:15 a.m. hasta las 12:15 p.m. De la carrera 8 a carrera 10 entre calle 77 a calle 79 - Barrio El Nogal



Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la calle 39 a calle 41 entre carrera 4 este a carrera 5 este -Barrio El Paraiso



Desde las 8:45 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la carrera 11 a carrera 13 entre calle 77 a calle 79 - Barrio Espartillal



Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la carrera 14 a carrera 16 entre calle 92 a calle 95 - Barrio Chico Norte



Localidad Suba

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la calle 129 a calle 131 entre carrera 58 a carrera 60 - Barrio Ciudad Jardin Norte



Desde las 4:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. De la carrera 43 a carrera 45 entre calle 130 a calle 132 - Barrio Prado Veraniego Norte



Desde las 7:45 a.m. hasta las 4:45 p.m. De la calle 171 a calle 173 entre carrera 54 a carrera 56 - Barrio Villa del Prado



Localidad Usaquén

Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:30 a.m. De la calle 126 a calle 128 entre carrera 16 a carrera 18 - Barrio La Calleja



Desde las 11:00 a.m. hasta las 3:30 p.m. De la calle 144 a calle 147 entre carrera 18 a carrera 20 - Barrio Los Cedros



Desde las 8:15 a.m. hasta las 4:30 p.m. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 236 a calle 238 - Barrio Torca Rural II



Localidad Antonio Nariño

Desde las 7:45 a.m. hasta las 12:45 p.m. De la calle 33 sur a calle 35 sur entre carrera 33 a carrera 35 - Barrio Villa Mayor Oriental



Localidad Ciudad Bolívar

Desde las 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. De la calle 61 sur a calle 63 sur entre carrera 74 a carrera 76 - Barrio Maria Cano



Localidad Tunjuelito

Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. De la calle 51 sur a calle 53 sur entre carrera 7 a carrera 9 - Barrio Abraham Lincoln



Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la calle 44 sur a calle 46 sur entre carrera 51 a carrera 54 - Barrio Venecia