Niños podrán salir en cuarentena: conozca las restricciones y medidas

Iván Duque, Presidente de Colombia, confirmó que la cuarentena se extenderá hasta el 25 de mayo, pues inicialmente estaba hasta el 11. También el mandatario explicó que los niños podrán salir durante este aislamiento.



Duque afirmó que jóvenes entre los 6 y 17 años podrán salir por 30 minutos al día tres veces a la semana, acompañados de un adulto responsable que no sea mayor de 70 años.

“Los niños son de mayor tasa de contagio, por eso son solo 30 minutos. También porque conviven con personas mayores de 70, hay que tener mesura, esto implica un riesgo y contuvimos un pico respiratorio. Planteamos una gradualidad para que tomen los protocolos respectivos, para que sea una persona adulta no en riesgo para llevarla al parque y que no utilice los juegos con los que se pueda contagiar", mencionó Fernando Ruíz, Ministro de Salud.



Así las cosas, las recomendaciones es que los niños no usen los juegos de los parques públicos, que salgan con la protección necesaria (tapabocas, guantes y demás), y estén acompañados de un adulto responsable no mayor a 70 años, que los acompañe en los 30 minutos al día, tres veces por semana.