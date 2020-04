Médico de Montería afirma que el coronavirus es una mentira

Harry Brunal es un homeópata colombiano que se ha hecho popular en redes sociales por sus declaraciones en contra del coronavirus.



Según él, este coronavirus no es una enfermedad sino el inicio de una guerra contra China y que dentro de poco se conocerá la vacuna.



“No digo que no hay víctimas, pero estas son de un atentado biológico… El tiempo demostrará si estoy diciendo si estoy diciendo la verdad. Lo importante es no creernos el cuento de la vacuna salvadora”, dice en un video compartido en sus redes sociales sobre el coronavirus en Colombia y en el mundo.

Lo más alarmante es el panorama apocalíptico que ha dado a conocer Brunal y que muchas de las personas que lo ven también creen: “La gente va a salir a las calles a saquear todo lo que encuentre”, dice.



Aunque Brunal señala que la higiene que han recomendado como medida preventiva es la normal, señaló que “ahora todo el mundo sabe de virus, pero lamento decirle que los microbios no son nuestro problema”.