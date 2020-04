La estrategia de 5 ‘S’ para hacerle frente al coronavirus en Cali

A medida que avanzan los casos de contagio y fallecimientos por coronavirus en Cali, la Administración Municipal ha venido fortaleciendo el trabajo de prevención y control desde diversos frentes, con el fin de evitar la propagación del covid-19.

En ese sentido, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dio a conocer que la ciudad diseñó una estrategia de 5 eses (S), mediante la cual se lideran las acciones para enfrentar la crisis generada por la pandemia.



“Una S es la Seguridad alimentaria. Somos conscientes que para poder soportar un proceso de tanto tiempo confinados hay que proveer alimentos a los más necesitados y dar la garantía en esta provisión a todos los sectores de la sociedad”, dijo Ospina.



Según el Alcalde, desde esta semana funcionarán los comedores comunitarios y se continuará con la entrega de alimentos a través de las ‘Comisiones por la vida’ identificadas en cada comuna, “bien sea entregando mercado o bonos redimibles en tiendas o almacenes de cadena. Continuamos proveyendo alimentos en los hogares de paso y haciendo un escalamiento para que la gente acuda a los mercados de manera organizada”, precisó Ospina.



La segunda S que hace parte de la estrategia es la de Servicios públicos. A la fecha Emcali ha reconectado a cerca de 10.000 familias que no tenían el servicio y también se han trasladado las facturas de marzo y abril con pago diferido a 12 o 24 meses, con un pequeño interés, para todos los estratos y los empresarios.



“Hacemos un gran esfuerzo en mejorar las telecomunicaciones para que la gente esté conectada, tanto así que la Alcaldía de Cali le está pagando el servicio público de internet a las personas que salgan positivas de covid-19 para que estén siempre conectados sin tener que salir de su casa. Y seguimos con la desinfección y limpieza de los espacios públicos y el mobiliario urbano de la ciudad”, expresó Ospina.



La seguridad ciudadana es la tercera S de la estrategia. A través de esta se han diseñado varios bloques de trabajo en terreno para tratar de evitar cualquier comportamiento anómalo o de desobediencia civil, como el saqueo. Según Ospina, se ha logrado focalizar muy bien los esfuerzos de Ejército y Policía, y la comunidad en su mayoría ha tenido buen comportamiento.



“Hemos logrado tener fuentes de información donde nos indican que existe alguna irresponsabilidad y entramos a evitarla con diálogo. En el marco de este aislamiento nos toca duro, porque constantemente hay que desactivar sitios donde se hacen fiestas, donde se van a celebrar a los moteles, sin importarles la gravedad de la situación”, manifestó el Alcalde.



Durante este tiempo de confinamiento obligatorio la mayoría de ciudadanos ha sufrido una desregulación de tiempo y espacio “y en la medida que está esa desregulación se viene el maltrato al interior de la casa, el maltrato infantil, la intolerancia, entonces estamos trabajando fuertemente en tratar de llenar desde redes sociales y líneas telefónicas, también desde una visita al hogar por parte de la fuerza pública cualquier manifestación de maltrato que pueda haber”, señaló Ospina e indicó que la Salud mental es la cuarta S dentro de la estrategia.



Finalmente, la salud pública completa la estrategia de las 5 eses para hacerle frente al covid-19 en Cali. Una de las decisiones en esta línea es que los pacientes que se encuentren contagiados y que vivan hacinados o en condiciones económicas complicadas para adelantar el aislamiento serán trasladados a una entidad de salud o a un albergue dispuesto para tal fin, “pues hay barrios donde se encuentran personas contagiadas con condiciones de vida difíciles al convivir con 8 o 9 personas y eso limita su aislamiento”, dijo Ospina.



“Esto va acompañado de una tecnología manejada por programadores caleños, que nos posibilita conocer exactamente dónde se encuentra cada caso y verificamos en pantalla si se cumple o no el aislamiento. En caso de que la persona se mueva de su espacio tenemos una alerta naranja y de inmediato llamamos para señalarle que el aislamiento es algo de ley y por su desobediencia puede ser judicializado y puesto preso por andar en la calle, pues la salud del colectivo es más importante que la individual”, explicó Ospina.



Reactivación económica desde el sector manufacturero y la construcción



La Alcaldía de Cali adelanta medidas para la recuperación de la economía productiva en el sector manufacturero y de la construcción de la ciudad, tras la extensión del aislamiento obligatorio hasta el 11 de mayo en todo el país anunciado por el presidente de la República, Iván Duque.



El secretario de Desarrollo Económico, Argemiro Cortés, manifestó que ante la difícil situación de muchas empresas y en general el déficit que ha dejado esta pandemia en la economía de la ciudad, desde la Alcaldía de Cali se viene adelantando un trabajo articulado con empresas, no solo por la necesidad de empleo y producción sino, además para establecer unos protocolos mínimos para que no haya contagio o posibles riesgos por coronavirus.



“Lo que hemos venido trabajando con la Secretaría de Salud y con la Secretaría de Seguridad y Justicia, es que vamos a establecer los protocolos mínimos que a nivel nacional se están trabajando. Por ejemplo al interior de las fábricas o empresas, se van a disponer de elementos de bioseguridad para todo el personal, igualmente, evitar aglomeraciones, con horarios y turnos diferentes, tomar distancias dentro y durante su jornada de trabajo. Los protocolos de desinfección e higiene tanto en el lugar de trabajo como por fuera o en el transporte público. Es muy importante que se re active la economía”, señaló el funcionario.



Durante esa semana iniciarán paulatinamente la reactivación de cerca de 200.000 empleos directos e indirectos, 120.000 empleos en el sector manufacturero y otros 80.000 en el sector de la construcción.



“Además de los alimentos y empresas de salud, entran nuevos sectores como los que incluyan mantenimiento de automotores, confecciones, producción de zapatos y ropa y elementos como carpas, artículos y partes para vehículos, son algunos de los sectores y artículos que iniciarán cobijados en esta medida de re activación económica”, indicó Cortés.



Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se hace un llamado al sector productivo y empresas de Salud, las ARL y en general para que se proponga una agenda de buenas prácticas de seguridad biológica para la reactivación económica en crisis y post pandemia. Esta pasa por el autocuidado de los empleados como por el rediseño de los procesos productivos como tal.



La Alcaldía de Cali se encuentra priorizando y adelantando medidas teniendo en cuenta que la primera responsabilidad es proteger la vida y la salud, para que el coronavirus no termine generando una pandemia de desempleo y recesión.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces