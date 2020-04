Los tres pasos que recomienda Bill Gates para acabar con el covid-19

El filántropo y fundador de Microsoft, publicó un artículo en el periódico 'The Washington Post', en el que afirma que si los ciudadanos no respetan las medidas de aislamiento, y que si los gobiernos no son más fuertes con la implementación de las medidas, la pandemia del covid-19, puede ser un desastre mucho mas grave.

El maganate informático, aseguró que la pandemia del covid-19 se puede puede superar siguiente tres pasos esenciales. El primero de ellos es respetar y hacer más estricta la cuarentena en los países afectados, dice que los países deberán someter a sus estados en cuarentena absoluta hasta que las cifras de infección comiencen a bajar, se espera que esto suceda en 10 semanas en el caso de Estados Unidos. Por consiguiente todos los lugares públicos no podrán seguir funcionando como se hace tradicionalmente.

La segunda, es que los gobiernos deben aumentar las pruebas de coronavirus y así mismo más de estos test deben estar disponibles para usar. con esto, se buscará que las cifras sean más rápidas y más exactas. Por último, Bill Gates sugiere que mientras los científicos investigan y crean una vacuna para parar con el virus, los gobiernos y los medios no deben entrar en el juego de generar pánico a los ciudadanos, pues esto puede generar que la tragedia sea aún peor.