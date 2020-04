¿Quiénes se beneficiarán de la ayuda del Gobierno para arrendatarios?

Una de las preocupaciones del Gobierno nacional en la actual crisis, derivada del coronavirus covid-19, tiene que ver con los ciudadanos que pagan arriendo y que no pueden facturar lo suficiente en tiempos de cuarentena.

Pensando en ellos, el presidente Iván Duque designó al ministro de vivienda, Jonathan Malagón, para ayudar a quienes pagan rentas por vivienda, pues "el 82% de los arriendos está en cabeza de los estratos 1, 2, 3 (...) y cerca del 52% de los arriendos son informales... hay que aumentar la posibilidad de que los colombianos puedan permanecer en casa, y amparados en una solidaridad responsable, en todos los acuerdos privados se debe proteger a las familias que han perdido sus ingresos", según el mandatorio.



Estas serían las medidas puntuales para proteger a los arrendatarios:



1. Durante el periodo de declaratoria de emergencia, y en los próximos dos meses, "queda prohibido el desalojo de familias que estén en arriendo, bajo ninguna circunstancia". Las familias deberán buscar acuerdos de pago con el arrendador para las cuotas incumplidas.



2. Los acuerdos privados logrados en el marco de la crisis "estarán desprovistos de penalidad, no importa que los contratos tengan penalidades por el impago, esas penalidades quedan eliminadas durante esta temporada".



Si el acuerdo incluyera algún tipo de financiación, "no se pueden cobrar intereses de mora, quedan suspendidos". Es decir, se suspenden los intereses de mora y penalidades.



3. Quedan congelados los cánones del arrendamiento, es decir, no se puede subir el costo del arriendo "así lo tengan contemplados los contratos previamente firmados", advirtió.



4. Quienes tengan vencimiento del contrato de arriendo en esta temporada, "queda automáticamente prorrogado hasta que termine el periodo de emergencia económica". No se trata de no pagar sino de llegar a acuerdos entre arrendatarios y arrendadores.



Estas medidas aplican para unas cinco millones de familias que son arrendatarias del país y para las Mipymes.