Coldplay bate récord con conciertos en latinoamérica

La banda inglesa Coldplay anunció este lunes un décimo concierto en el estadio de River Plate de Buenos Aires, superando de este modo el récord alcanzado en 2012 por Roger Waters, exlíder de Pink Floyd.

En un video publicado en redes sociales, el vocalista del grupo, Chris Martin, confirmó que se despedirán de la capital argentina con un décimo concierto el próximo 8 de noviembre. "Podemos anunciar hoy nuestro concierto final número diez en River Plate. Es increíble, estamos muy agradecidos", afirmó, en español, el cantante.



Las entradas se pondrán a la venta este martes a través de la plataforma "All Access", con unos precios que oscilarán entre los 60 y los 160 dólares, aproximadamente. La banda de rock alternativo tocará en el estadio Monumental entre el 25 de octubre y el 8 de noviembre, como parte de su gira Music of the Spheres Tour, y hasta ahora ha vendido más de medio millón de entradas en Argentina y otros 3,2 millones en todo el mundo.



Con esta décima fecha, Coldplay se convertirá en la banda con más conciertos consecutivos en el estadio de River Plate, superando el récord que dejó Roger Waters en 2012 (nueve recitales) y muy por delante de la marca de Soda Stereo en 2007 (seis) y de los Rolling Stones en 1995 (cinco). El Monumental puede albergar a más de 72.000 espectadores y es considerado como el estadio de fútbol más grande del país suramericano.

Durante su paso por la capital porteña, Coldplay presentará su noveno trabajo de estudio, "Music Of The Spheres", cuyo sencillo "Higher Power" fue reproducido por primera vez desde la Estación Espacial Internacional por el astronauta francés Thomas Pesquet. Una de las mayores particularidades de esta gira es su compromiso con el medioambiente, poniendo énfasis en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y en el desarrollo de nuevos métodos de turismo sostenible, entre otros factores.





EFE