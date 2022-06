‘Está metiendo esteroides’: amenaza a McGregor en la UFC

La semana en la UFC estuvo bastante movida, Jorge Masvidal alzó su voz para calentar el ambiente en contra de Conor McGregor. Por otra parte, Sudamérica celebra, pues se conoce oficialmente que Argentina tendrá una nueva representante en la MMA.

McGregor salió a relucir por declaraciones de Jorge Masvidal, el luchador de padre cubano u madre peruana propinó tremendo golpe, que fue un hit en redes sociales; sin embargo sus declaraciones tuvieron el doble de efecto al calentar el ambiente contra Conor: “Él es falso, sabe que soy un hombre que pega duro y que vengo a matar, no vengo a jugar a abrazarme en la jaula, voy a dar todo dentro de mí para asesinarlo”.



El oriundo de Miami agregó: “Ahora se está pinchando y metiendo esteroides y todo tipo de cosas, pero todavía es un chiquitín. Me encantaría pelear en 170 libras, pero yo no espero por nadie. Si él lo quiere hacer le rompo la cara, si no lo quiere hacer, que venga el próximo”.

Sudamérica vibra con Ailín

Sudamérica celebra que Ailín Fiona Pérez formará parte de la compañía y que debutará el próximo 3 de septiembre ante Zarah Fairn en UFCParís: “Voy a dejarle un mensaje a Dana White (Presidente de UFC), que espero esté viendo este video. Si no lo está viendo, que alguien se lo demuestre. Estoy preparada, seguiré entrenando. Estoy preparada para demostrar que soy un argentina que está lista para estar en UFC”.