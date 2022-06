'Me siento fuerte': así avanza el tratamiento de la mamá de Egan

Marina Gómez es una mujer que se ha caracterizado por su resiliencia. Su historia de vida, publicada por los medios gracias a el éxito de Egan Bernal, es motivo de orgullo y ejemplo para todo el país. Hace poco se conoció que enfrenta una nueva batalla contra el cáncer de mama, este fin de semana doña Flor publicó en redes sociales emotivos mensajes de su tratamiento.



Doña Flor Marina Gómez tiene cáncer de mama grado dos, en uno de sus mensajes aseguró: "Mi segunda Quimioterapia. No imaginan por todos los cambios y cosas extrañas que he pasado en este proceso, pero siempre lo he recibido con la mejor energía, riéndome y sacando lo mejor de cada situación. Hoy más que nunca estoy segura que las mejores armas para combatir esta prueba son el positivismo y la buena alimentación. Cada día me siento más viva que nunca".

Sus mensajes han recibido millones de comentarios de apoyo y de ánimo en este proceso. Su última publicación relata el minuto a minuto de cómo se rapó, esto debido a que es común que se presente la pérdida de pelo por la quimioterapia, en sus palabras, un duro momento: "Creo que hasta el momento ha sido el paso más difícil. Acompaño a todas las personas que están o han pasado por este proceso. Sé que no es fácil, pero me siento viva, me siento fuerte y con el apoyo de mi familia es aún más llevadero. Solo me queda por decir: Gracias".



Este proceso publicado en su instagram lo hizo en compañía de su hijo Ronald Stiven Bernal Gómez y Xiomara Guerrero, ex novia de Egan.

La familia Bernal está más unida que nunca en torno a doña Flor, quien también se ha encargado de afrontar este momento con mucho amor, lo que queda envidenciado en sus publicaciones: "Los cambios siguen y cada uno lo recibo con amor. Amando la vida".