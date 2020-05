¿Habrá segunda parte de la película de Queen? Responde el guitarrista

Para algunos fieles seguidores de la banda británica Queen la noticia será muy buena, para otros no tanto.

Tras el éxito de la película Bohemian Rapsody: La Historia de Freddie Mercury, película que se estrenó en cines en octubre de 2018 y que recaudó más de 900 millones de dólares en taquilla, muchos se preguntaron si habría una segunda parte.



El guitarrista de Queen, Brian May, en entrevista con la revista The Rolling Stone, habló de las posibilidades de hacer una secuela: “No crean que no pensamos en eso. Lo hemos hablado. Básicamente creemos que no, por el momento,” dijo.



“Supongo que las cosas podrían cambiar, pero creo que sería difícil. Hay un millón de cosas en nuestra carrera que no podrías mostrar en la pantalla grande ya que la cinta tuvo que ser tan simplificada para que se pudiera ver. Pero realmente no creemos que haya otra película allí,” añadió.