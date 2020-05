¿Cómo hacerse la prueba por covid-19 en Colombia? Sitios y precios

Colombia tiene, a la fecha, una capacidad de testo de 12.083 pruebas diarias del nuevo coronavirus. Hay 53 laboratorios autorizados en todo el país -16 de los 32 departamentos-, que acompañan al Instituto Nacional de Salud (INS) en la realización de estas pruebas.



Sin embargo, hay laboratorios que pueden realizar las pruebas si usted paga cierta cantidad de dinero, incluso hacen los test a domicilio, para que no tenga que entrar en la lista de pacientes con sospecha de contagios que son atendidos por las EPS.



De acuerdo con el Ministerio de Salud, las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y las Empresas Obligadas a Compensar (EOC) son las encargadas de gestionar todo el proceso de toma, procesamiento y entrega de resultados de las pruebas que se hagan.



Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, explicó que si una persona particular requiere hacerse una prueba de covid-19 por no tener afiliación a seguro o debido a que lo desea ante los síntomas, su proceso debe ser, en primera instancia, asegurarse.



El funcionario agregó que los laboratorios habilitados pueden realizar las pruebas que cumplan con requisitos y medidas pertinentes, sean moleculares o serológicas, también llamadas rápidas, a quienes tengan orden médica para realizársela y con el historial clínico.



Sin embargo, en este momento, indicó, no hay regulación tarifaria, está a opciones de mercado porque son exámenes que entran recientemente y se deben establecer las escalas de precios.



En Bogotá, por ejemplo, Idime cobra por la muestra molecular 250.000 pesos por la toma a domicilio. Además, dispuso de su sede en El Lago, el laboratorio para realizarla por 220.000 pesos, con previa cita y guardando todos los protocolos de seguridad. El resultado se da en un lapso de 48 horas.



Entre tanto, el laboratorio Higuera Escalante de Bucaramanga también realiza tomas moleculares. Miriam Boo, de esta institución, manifestó que los resultados los pueden entregar de 5 a 48 horas y el valor es de 310.000 pesos.



Con relación al cobro de prueba diagnósticas por parte de los laboratorios privados en Antioquia, Luis Gonzalo Morales, gerente para la contingencia del coronavirus, explicó que estos pueden hacerlo y están cobrando entre 130.000 y 150.000 pesos por ella.



“Algunos de los laboratorios tienen contratos con las EPS, de hecho, todas las EPS tienen contrato con laboratorios diferentes al laboratorio departamental, y hay personas que de pronto, individualmente, están solicitando la prueba, y eso es lo que se puede cobrar. Sí pueden cobrar y están cobrando esa cantidad”, acotó el funcionario.



El viceministro Moscoso manifestó que se está trabajando en la elaboración de un tema tarifario para el sistema, que las EPS cobren a través del sistema de techos, pero en estos momentos no hay regulación para el sector privado.



De otro lado, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), a través de una alerta sanitaria, advirtió sobre la publicidad con fines de comercialización en el país de pruebas rápidas fraudulentas; es decir, sin registro sanitario o sin visto bueno de importación, para la detección de covid-19, los cuales se están fomentado a través de medios virtuales por parte de personal no idóneo.