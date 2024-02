Barrios de Bogotá que no tendrán agua este lunes 19 de febrero de 2024

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) es la entidad encargada de suministrar el agua a los capitalinos, por ende, también vigila para que las tuberías y demás instrumentos que transportan el agua, estén funcionando correctamente.



Por tal motivo, frecuentemente se están realizando trabajos de mantenimiento y reparación en los sectores dónde se presentan algunos daños, por lo que es necesario suspender el servicio.

Para la jornada de este lunes 19 de febrero de 2024, se tiene previsto que las suspensiones afecten en algunos sectores de la localidad de Santa Fe y La Candelaria en un tiempo de hasta 24 horas, por lo que se recomienda a sus habitantes y personas que trabajan en el sector, aprovisionarse de agua para evitar contratiempos.



A continuación, los barrios que no tendrán agua este 19 de febrero:



Localidad de La Candelaria

La Catedral, Centro Administrativo (Palacio de Nariño, Palacio de Liévano, Capitolio). De la calle 6b a la calle 13, entre la carrera 7 a la carrera 10. De 9:00 a.m. por 24 horas. Motivo: Cambio de medidor.



Localidad de Santa Fe

Veracruz. De la calle 13 a la calle 19, entre la carrera 7 a la carrera 10. De 10:00 a.m. por 24 horas. Motivo: Cambio de medidor.