Barranquilla quiere que Panam Sports devuelva el dinero: ¿es posible?

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dio a conocer por medio de sus redes sociales que solicitará a Panam Sports la devolución de aproximadamente 2.3 millones de dólares, que fueron entregados como primer pago para la organización de los Juegos Panamericanos 2027, los cuales ya no se harán teniendo a la capital del Atlántico como sede.



“Que devuelva a Barranquilla la cifra cercana a los 9.000 millones de pesos, más los intereses y todos los daños ocasionados a nuestra ciudad con su actuar desproporcionado", fueron las palabras del mandatario dirigidas al ente organizador encabezado por el presidente Neven Ilic.



“Estos recursos, con mucho esfuerzo, la ciudad los giró a sus cuentas para ser sede de los Juegos Panamericanos 2027. Ahora bien, en virtud de que la sede nos fue quitada de forma unilateral el 2 de enero, día en que llegábamos a la Alcaldía, sin esperar -al menos- un acercamiento con esta Administración, no podemos permitir que estos dineros sigan en manos de Panam Sports afectando a nuestros deportistas", resaltó Alejandro Char.



Cabe recordar que, Barranquilla perdió el derecho a ser sede de los Panamericanos debido a incumplimientos en el pago por un valor de 8 millones de dólares, no obstante, la ciudad ya había cancelado anteriormente 2 millones de dólares.



Según Char, “Panam Sports no puede quedarse con el dinero de los impuestos de los barranquilleros destinado a la promoción de nuestros deportistas. Hacerlo sería saquear el futuro de miles de jóvenes", además resaltó que en caso de que la organización no devuelva el dinero “"sería una total contradicción con la esencia olímpica de la entidad".



Por ahora, Panam Sports no se ha pronunciado oficialmente ante las palabras del alcalde, no obstante, de acuerdo a la información de algunos medios, este dinero no podría ser reembolsado, de acuerdo a lo establecido en el contrato. Sin embargo, se espera que el ente organizador se pronuncie ante la situación.