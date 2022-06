Amber Heard se destapa tras el juicio: ¿estuvo influenciado el jurado?

La actriz Amber Heard aseguró que no culpa al jurado que la encontró responsable de difamar a su expareja Johnny Depp, aunque señaló que no ha recibido un trato justo en las redes sociales. "Incluso si eres alguien que piensa que merezco este odio y hostilidad, incluso si piensas que estoy mintiendo, no puedes mirarme a los ojos y decir que crees que ha habido una representación justa en las redes sociales", dijo la actriz en el extracto de una entrevista publicado este lunes por la cadena NBC.

El programa matutino "Today" avanzó unos minutos de la primera entrevista que Heard concede tras el veredicto del juicio que la ha enfrentado con el protagonista de "Pirates of the Caribbean" y que fue seguido en directo por millones de espectadores gracias a la presencia de las cámaras en el interior de los juzgados de Fairfax (Virginia, EE.UU.).



La entrevista completa se emitirá dividida en tres partes, las dos primeras el martes y el miércoles, y la tercera el viernes con un programa especial en horario de máxima audiencia. Aunque los extractos que la cadena está utilizando para promocionar la entrevista no ofrecen novedades sobre si Heard recurrirá el veredicto, si que dejan caer que la actriz cree que el jurado estuvo influenciado. "¡Cómo no iban llegar a esa conclusión!. Estuvieron sentados durante más de tres semanas escuchando, sin parar, testimonios incesantes de empleados pagados y, hacia el final del juicio, de gente aleatoria", afirmó la actriz. "No los culpo. De hecho, los entiendo", dijo sobre los miembros del jurado.



"Es un personaje muy querido y la gente cree que le conoce. Es un actor fantástico", añadió sobre Depp. En su demanda inicial, Depp reclamaba 50 millones de dólares por el artículo publicado en 2018 en el diario The Washington Post y en el que Heard aseguró, sin mencionar el nombre del actor, que era víctima de abuso doméstico. Tras la vista oral, el jurado determinó que la actriz deberá pagar a Depp 10 millones por daños y otros 5 millones en concepto de multa, aunque la jueza del condado de Fairfax (Virginia, EE.UU.), Penney Azcarate, rebajó esta última cantidad a 350.000 dólares.



En realidad, Heard no tendrá que abonar esos 10 millones en su totalidad, pues el jurado también concluyó que Depp debe indemnizar a su exmujer con 2 millones por un comentario de su anterior abogado que también se consideró difamatorio hacia Heard. Mientras Depp celebró por todo lo alto el veredicto en sus redes sociales y pidió a sus fans "seguir hacia delante", la abogada de Heard ha avanzado que confía en presentar un recurso ya que "tiene motivos excelentes para hacerlo".

Para el hipotético recurso, la abogada adelantó que presentarían una serie de pruebas que no fueron admitidas en este proceso y que si formaron parte del juicio similar que se celebró en Londres, donde Depp perdió otro caso de difamación contra el diario The Sun por un artículo que calificaba al actor de "maltratador de mujeres" y que el jurado determinó que era cierto.





EFE