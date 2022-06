¡Reapareció! Greeicy Rendón publica fotos inéditas de su hijo

La cantante caleña Greeicy Rendón vuelve a ser tendencia en Colombia. En esta ocasión sus redes sociales fueron el escenario para publicar imágenes inéditas de su pequeño hijo.

Desde sus últimas semanas de embarazo, en abril, la artista no había vuelto a subir ninguna publicación. En esta completó con el post: “Esa facilidad que tenés pa’ enamorar”. La artista aparece en las fotografías cargando a su hijo, quien usa una camisa a rayas y una pantaloneta azul.

AMOOOOOOOOO💕💕

🎶Sé que lo imposible se puede lograr, Que la tristeza algún día se irá,Y así será

La vida cambia y cambiará

Sentirás,Que el alma vuela,Por cantar una vez más

Saber que se puede, Querer que se pueda, Quitarse los miedos, Sacarlos afuera@MikeBahia,@Greeicy_rendon pic.twitter.com/fEObEdmWQ8 — Erre (@Erre_Rosi) June 12, 2022

Es demasiado amor lo que estoy sintiendo ahora con estas dos fotos! 🥺❤️‍🩹 Greeicy y Kai pic.twitter.com/JM63FedIm0 — Rosa👩🏻‍🦰 (@everythingpdg) June 12, 2022

Por su parte la caleña aparece radiante, usa un vestido verde de flores, y en sus historias además dejó ver su faceta más tierna como mamá, cambiándole los pañales a su hijo Kai.



“Ahí les subí unas foticos y la verdad, honestamente, tenía muchas ganas de bailar, puse musiquita y me animé. Como me arreglé me puse como ‘guipi’. Me imaginé bailando con mi bebé. Bajé y me tomé la primera foto y empezó a llorar y no pude bailar”.

Rendón afirmó que en algunas imágenes el pequeño salió llorando porque “no quería bailar”.