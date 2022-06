¿Juntos? ¿Revueltos? Pillan posible foto delatora de Kimberly y James

Se habla de un romance desde hace semanas. El programa 'La Red' de Caracol fue el primero en mencionarlo y desde ese momento las especulaciones no han parado.

James Rodríguez y Kimberly Reyes podrían estar viviendo un romance del que solo hay suposiciones, pues ninguno de los dos ha confirmado nada.



Lo único verificable es que a cada publicación de uno viene un Like del otro, más o menos desde el pasado mes de febrero. Pero eso no permite concluir nada... ¿o si?



Algunos inquietos internautas están decididos a encontrar una prueba y en los últimos días han pillado una posible foto delatora: ella y él compartieron imágenes de un asado en lugares que guardan más de una coincidencia. ¿Hay o no hay prueba? Juzgue usted: