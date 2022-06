Pulso de Vinicius y James en redes: ¿a quién prefiere la bella Ester?

Dicen que los hombres tímidos no salen con las chicas más lindas. Y el rumor debió llegarles a James Rodríguez y a Vinicius Jr, quienes parecen estar detrás de la misma bella mujer.

El tema parte nada menos que de una fotografía de la actriz Ester Expósito, al que el brasileño respondió de inmediato, tal vez un poco antes que el colombiano.



La bella rubia publicó una fotografía en la que solo se ve su cabeza cubierta por una pañoleta y la atención es más para la luna. Pues el brasileño la comentó de inmediato con un corazón blanco y el emoji de los corazones en los ojos, hecho que los seguidores no dejaron pasar por alto.

Vale decir que la publicación tiene más de 2,5 millones de 'Me gusta', uno de ellos de parte de James, quien no es el único famoso que se impresionó por la belleza de la actriz.



pero fue Vinicius Jr, quien por estos días anda exultante de confianza tras ser el héroe de la última Champions League de Real Madrid, quien dio un paso más.



La parte graciosa es que el comentario del atacante sumó más de 36 mil me gusta y que no faltaron los comentarios sobre el coqueteo: “Vini siempre atacando”, “Segunda Champions del año” o "¿no serás capaz o sí?", se lee en Instagram. De hecho, hasta un 'celestino' se animó a interceder: “no hay estrellas en el cielo pero sí en la imagen. ¿Por cierto, conoces a mi amigo Vinicius? Es un gran chico, dale una oportunidad”.



La famosa y hermosa Ester Expósito parece particularmente celosa de su vida privada. Habrá que esperar a saber a quién elegiría.