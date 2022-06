El color del pelo no cotiza: valor de mercado de James, en caída libre

James Rodríguez es noticia. Y no por su color de pelo, por sus agitadas vacaciones o su vida amorosa. Es noticia, infortunadamente, por un nuevo revés en su carrera.

El colombiano ha sufrida varias lesiones que no le han permitido destacarse en Al-Rayyan, lo que al parecer tampoco supone una contrariedad particular para él, pues estaría buscando hace meses su salida de ese club y de esa Liga. Los rumores del mercado aseguran que su agente hace esfuerzos enormes por encontrarle un destino.



Y entonces aparece la noticia: según Transfermarkt, el creativo sigue bajando su cotización en el mercado, al registrar el tercer descenso en su valor desde que llegó a la exótica liga catarí, alcanzando esta vez los 13 millones de euros, 2 millones mes que los datos de la última revisión.



"James Rodríguez llegó al club asiático con un valor de 28 millones de euros a finales de 2021 y en menos de un año ese número se ha reducido a más del 50 pro ciento, dejando ver una clara pérdida de protagonismo y nivel, dijo el sitio especializado.



Y ojo al dato: este es el mismo precio que tenía a los 20 años de edad, en febrero de 2012, cuando su cotización era de 13 millones de euros en Porto, club con el que, para ese momento, había ganado solo cuatro de los 26 títulos de su carrera. Después su récord fue de 80 millones entre 2015 y 2018 con Real Madrid y Bayern Munich, números que casi parecen pertenecer a otro jugador, ese que hoy vale 67 millones menos. Lejos está incluso de la lista de los colombianos más valiosos, en el cual ya ocupa el puesto 13.



Vale decir que, a sus 30 años, sigue siendo el jugador más valioso de la Qatar Stars League, seguido por Michel Olunga (9 millones) y Aaron Boupendza (7 millones). ¿Consuelo de tontos? Difícil no pensarlo.



Pero esa que es, sin duda, una mala noticia, podría ayudarle en su intención de cambiar de club, pues los valores de transferencia sería considerablemente menores y, con el innegable talento que aún conserva, podría ser una gran oportunidad para el equipo que corra el riesgo de tenerlo. La mala noticia para él es que este descenso en la cotización es también una obligación a bajar sus pretensiones salariales, pues definitivamente ya no es el talento sin igual de hace un par de años. Todo eso hay que considerarlo si, como se afirma, está planeando un cambio de Liga. En el fondo no deja de ser una invitación a la nostalgia, recordarlo bañado en oro en las portadas de los diarios españoles... hace ya siete largos años.