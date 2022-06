¿Juntos en un yate? Video y nuevo rumor de James y Kimberly Reyes

Si James Rodríguez ha decidido dejar nuevamente la soltería, es una situación que, por ahora, no ha explicado, aunque se espera que lo haga en su cuenta de Twitch, donde suele opinar de todo.

Pero mientras decide reaparecer, la ola de rumores sobre su situación sentimental sigue creciendo, después de que se revelara, en el programa La Red, que está saliendo con la actriz Kimberly Reyes.



Las redes sociales están llenas de comentarios sobre ambos pero, a falta de una prueba concluyente, lo que hay son especulaciones.



Una de ellas fue un video de la actriz, oriunda de Barranquilla, en la que se le ve bailando sensualmente y divirtiéndose de lo lindo con un hombre que no es fácilmente identificable, por lo que muchos sugirieron que sería el futbolista.



Este es el video que deja dudas:

Kimberly Reyes, desde un yate mientras se mueve el rumor de su romance con James Rodríguez pic.twitter.com/LloUWMGx4F — Ana (@PuraCensura) June 6, 2022

Es evidente que no se trata del jugador al ver la imagen, pues sus rasgos no se parecen y además el color nuevo de cabello que luce, un rubio muy intento, tampoco aparece en la imagen.



Vale decir que James estuvo en los últimos días en Miami, en la primera comunión de su hija Salomé, y en las últimas horas publicó imágenes que sugieren que está en Medellín y no en la playa. Es verdad que el tinte de pelo puede cambiar en cualquier momento y que, con avión privado, está a minutos de un yate. Pero, de nuevo, no hay todavía pruebas certeras sobre el supuesto romance.