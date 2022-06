James Rodríguez tendría nuevo amor: rumor de relación con bella actriz

Bombazo de la farándula colombiana sobre la nueva relación que estaría iniciando James Rodríguez. El futbolista colombiano, del Al-Rayyan de Catar, estaría estrenando pareja: la bella actriz Kimberly Reyes.



La versión fue publicada este sábado 4 de junio por ‘La Red Caracol’. La presentadora Mary Méndez entregó detalles de la unión entre el futbolista y la actriz, quien recientemente confirmó que se había separado.



“Existe una relación en estos momentos entre Kimbely Reyes, costeña que está separada, y James Rodríguez. No podemos confirmar qué tipo de relación es, tratan de pasar lo más privado posible. Tenemos claro que no es una relación formal, no hay anillo, es un amor secreto”, comentó la presentadora del programa de farándula.



Todo parte de una exhaustiva investigación en redes sociales, pues James le da ‘like’ a casi todas las publicaciones de Reyes. Incluso, Pilar Rubio, madre del futbolista, sigue a Kimberly.



Carlos Vargas, otro de los presentadores del programa, también habló de la cercanía de Kimberly con James. “Yo grabé un reality con ella y le pregunte si estaba saliendo con James porque los escuchaba hablando, pero ella me decía: ‘no te lo puedo decir’”, aseguró.