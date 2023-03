Alcaraz, confiado para Indian Wells: ‘Espero un gran resultado aquí’

Tras un inicio de temporada lleno de lesiones, Carlos Alcaraz ha estado en plena forma y ahora comenzará la disputa del Masters 1000 de Indian Wells, el primer torneo Masters del año.



El español llega confiado no solo físicamente sino también mentalmente ya que de ganar el torneo será el nuevo número uno del mundo debido a la ausencia de Novak Djokovic que no pudo asistir al torneo estadounidense por ser extranjero no vacunado.



Esa confianza la dejó clara durante la rueda de prensa previa a su debut en donde aseguró que ya dejó atrás sus molestias y que espera recuperar el número uno.

“Me siento muy bien ahora. Hoy ha sido el primer entrenamiento que he tenido con otros jugadores y hemos jugado varios puntos. Me siento muy bien. He tenido varios días de descanso y me han venido bien. Ahora ya estoy preparado”, comentó de inicio.



“Ganar el título y recuperar el número uno son buenos objetivos para mí. Por supuesto que jugar un Masters 1.000 siempre es duro y quiero lograr un gran resultado aquí. Además, también me encanta este torneo. Para mí ganar el torneo y ser número uno de nuevo es un gran objetivo y quiero ir a por ello”, añadió.



Por su parte, pese a que se siente favorito considera que hay jugadores en el torneo que llegan en mejor condición y más en pista dura.



“Creo que soy un buen jugador en pista dura, así que quiero demostrarlo. No me considero a mí mismo favorito para ganar el torneo porque hace mucho tiempo que no juego en pista dura. Además, hay grandes jugadores en el cuadro que también tienen oportunidades de ganar el torneo. Creo que tengo mis oportunidades de ganar el torneo e intentaré aprovecharlas”.



Cabe señalar que Alcaraz tras su ausencia en el Abierto de Australia ganó el ATP 250 de Buenos Aires y cayó en la final del ATP 500 de Rio. Ambos partidos fueron contra el británico Cameron Norrie.